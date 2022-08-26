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Медведев оценил угрозу мировой войны фразой «первый ангел вострубил»

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, именно для этого Россия начала военную операцию на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью французского телеканала LCI.

«Я надеюсь, что нет, и все-таки пока ситуацию удается удерживать. Хотя, если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: «И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь» — ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).

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Дмитрий Медведев

Он отметил, что политика России направлена на то, чтобы третья мировая война не случилась. «Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны», — добавил Медведев.

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