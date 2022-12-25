Папа римский осудил «ветры войны, обдающие человечество ледяной стужей»

В рождественском обращении понтифик упомянул Украину и другие вооруженные конфликты в мире и призвал людей, имеющих власть, «заставить оружие замолчать»

Папа римский Франциск (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Папа римский Франциск, выступая с рождественским посланием Urbi et Orbi («Граду и миру») на площади Святого Петра в Ватикане, призвал к прекращению боевых действий на Украине, упомянул о затяжных конфликтах в других странах, в том числе на Ближнем Востоке, и осудил «ветры войны, [которые] продолжают обдавать человечество ледяной стужей». Об этом сообщает информационный портал Святого престола Vatican News.

Говоря об Украине, понтифик обратил внимание на разрушения, вызванные десятимесячными боевыми действиями, и людей, «которые проживают это Рождество в темноте, на холоде или вдали от своих домов». «Да укрепит Господь нашу готовность к конкретным жестам солидарности и помощи страждущим, да просветит разум власть имущих заставить замолчать оружие и немедленно положить конец этой бессмысленной войне», — сказал он.

Боевые действия усугубили ситуацию с нехваткой продовольствия, «оставив целые народы под угрозой голода», особенно в Афганистане и странах Африканского рога (так называют Сомали, Эфиопию, Эритрею и Джибути, расположенные на северо-востоке континента), заявил Франциск. По словам папы римского, любой вооруженный конфликт «провоцирует голод и использует саму пищу как оружие, препятствуя ее распределению среди уже страдающего населения». Он призвал тех, кто несет политическую ответственность, сделать так, чтобы «продовольствие стало лишь инструментом мира».

Франциск заявил, что «серьезный голод по миру» ощущается и в других регионах, «на других аренах нынешней Третьей мировой войны». В качестве примера он упомянул Сирию, палестино-израильский конфликт, Ливан, Йемен, Мьянму, Иран, Гаити и страны Африки.

Понтифик призвал не забывать о беженцах и переселенцах, которые нуждаются в помощи, «об отверженных, одиноких, сиротах и стариках, рискующих быть выброшенными на улицу», а также о «заключенных, в которых мы видим лишь недостатки, а не людей».

Как передает Euronews, послание папы римского на площади Святого Петра слушали десятки тысяч человек.

На мессе в канун Рождества, прошедшей в базилике Святого Петра, Франциск назвал слабых и бедных «главными жертвами человеческой жадности». «Особенно я думаю о детях, которых поглощают войны, нищета и несправедливость», — сказал он. По данным Святого престола, в базилике находились около 7 тыс. верующих, еще 3 тыс. следили за мессой снаружи.