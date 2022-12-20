Рубини предсказал возвращение во времена голода, войн и болезней

Период процветания и мира, который длился последние 75 лет, — это исключение для человечества, а не правило, считает экономист Нуриэль Рубини. По его словам, сейчас планета возвращается во времена войн, пандемий и голода

Нуриэль Рубини (Фото: John Lamparski / Getty Images / Concordia Summit)

То, каким образом человечество развивалось в последние 75 лет, отличается от всех исторических периодов в лучшую сторону, но период процветания и оптимизма закончен, планету ожидает возвращение во времена войн, голода и болезней, считает экономист Нуриэль Рубини.

«Я думаю, что на самом деле мир сейчас похож на крушение поезда в режиме slow-motion. Появились новые серьезные угрозы, которых раньше не было, и они накапливаются, а мы очень мало с этим делаем», — сказал он в интервью Financial Times.

Планету, по его словам, ждет настоящий шкал «мегаугроз», чтобы преодолеть которые нужны «удача, глобальное сотрудничество и почти беспрецедентный экономический рост».

«Сейчас другое время, оно отличается от последних 75 лет относительного мира, прогресса и процветания, потому что до этого история человечества была историей голода, войн, болезней, геноцидов и так далее. Последние 75 лет — исключение, а не правило», — считает Рубини.

Угрозы, с которыми предстоит столкнуться миру, он описал в своей новой книге «Мегаугрозы».

Нуриэль Рубини (родился в 1958 году) — американский экономист, профессор экономики, преподавал экономику в Йеле и бизнес-школе Стерна в Университете Нью-Йорка, работал в МВФ, ФРС и Всемирном банке. Генеральный директор консалтинговой компании Roubini Macro Associates в Нью-Йорке, главный экономист Atlas Capital Team LP (Абу-Даби). Рубини — один из немногих экономистов, предсказавших крах пузыря на рынке жилья в США 2007–2008 годах и последующий глобальный кризис. Также предсказывал, что за восстановлением экономики после пандемии последует период высокой инфляции из-за сочетания шоков предложения и смягчения политики регуляторов. За катастрофические предсказания Рубини прозвали Доктор Рок (Dr. Doom). Сам он это прозвище не любит и предпочитает прозвище Доктор Реалист, отмечает Financial Times.

Среди таких «мегаугроз», о которых предупреждает Рубини, — изменение климата, торговые войны, развитие искусственного интеллекта, распространение крайне левых и крайне правых взглядов в мире.

По словам Рубини, усилия, которые предпринимает человечество для борьбы с изменениями климата, недостаточно, для того чтобы серьезно на него повлиять. «Половина США» не верит в сам факт изменения климата, а потому, когда республиканцы у власти, «они не делают ничего», отмечает Рубини.

Он также ожидает, что искусственный интеллект отберет работу белых воротничков. «Это вопрос времени, когда моя работа наблюдателя за действиями ФРС (Федеральный резервной системы США. — РБК) полностью устареет. Я гарантирую вам, что через десять лет искусственный интеллект проанализирует все экономические данные, каждое выступление каждого управляющего ФРС и сможет предсказать, что дальше будет делать ФРС, точнее, чем самый лучший эксперт по ФРС», — сказал он FT.

По словам Рубини, третья мировая война уже началась — в октябре, когда США заблокировали продажу многих микрочипов Китаю. «Торговые военные действия» будут иметь далеко идущие последствия, потому что скоро у всех вещей будет чип, считает экономист.

Однако не все прогнозы Рубини сбываются. Так, например, он предсказывал начало ирано-американской войны в 2020 году. А во времена пандемии Рубини считал, что политики не будут менять налоговую политику, однако во многих странах мира, в том числе в США, пошли на налоговые послабления.

Тот факт, что не все его прогнозы сбываются, не смущает Рубини. На замечание о том, что он как «сломанные часы», — то есть показывает точное время два раза в сутки, — Рубини возражает, что «никто не может предсказывать будущее правильно все время».

Политики и Уолл-стрит также «систематически ошибаются», считает он. Так, сейчас американские политики и экономисты ошибочно считают, что инфляция в США будет временной и серьезно недооценивают срок, на который она пришла в экономику. Общий консенсус — «инфляция на полгода», говорит Рубини, но сам он с таким прогнозом не согласен. «Нет, это не будет короткая и неглубокая рецессия, она будет глубокой и продолжительной», — считает он. А прогноз для экономики Европы еще «гораздо хуже», считает Рубини.

Отвечая на вопрос о том, что может опровергнуть реализацию его угроз, Рубини сказал, что прогнозы способен изменить технологический прогресс, например прорыв в области термоядерного синтеза. «Это займет от 15 до 20 лет. Но через 15 и 20 лет мы уже будем обречены», — считает Рубини.

Рубини также критикуют за то, что он игнорирует положительные эффекты того, что он называет «мегаугрозами»: например, миграция, вызванная изменениями климата, может помочь стареющей демографии Запада, в то время как Рубини видит в этом только конкуренцию за дефицитные рабочие места, указывает Financial Times.