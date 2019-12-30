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В Петербурге арестовали подозреваемых в подготовке терактов
Оба подозреваемых ранее дали признательные показания. Их удалось задержать благодаря помощи американских спецслужб
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчин, которые являются подозреваемыми в подготовке терактов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов в Telegram.

Сперва суд отправил в СИЗО Георгия Чернышева, а позднее Никиту Семенова. Обоих заключили под стражу до 29 февраля 2020 года. Заседания проходили в закрытом режиме.

ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Петербурге
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29 декабря Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании двоих россиян, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 30 УК (приготовление к совершению преступления), ст. 205 УК (терроризм) и ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации).

Задержанные признались в подготовке терактов в Петербурге
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На следующий день оба подозреваемых дали признательные показания. В ходе задержания силовики изъяли у них уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов.

Кремль сообщал, что предотвратить теракты в Петербурге помогли американские спецслужбы, которые передали соответствующую информацию российским коллегам. Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с коллегой из США Дональдом Трампом поблагодарил его за содействие.

Авторы: Константин Ткаченко, Михаил Юшков
Теги: теракт, подозреваемый, Санкт-Петербург
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