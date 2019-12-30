Задержанные признались в подготовке терактов в Петербурге

Накануне спецслужба сообщила, что задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники готовили теракты. Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за помощь по линии спецслужб, которая помогла предотвратить преступление

Двое россиян, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дали признательные показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. У них изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов.

Накануне спецслужба сообщила, что задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Петербурге.

Пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты.

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