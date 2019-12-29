ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

Информацию о террористах, готовивших нападение во время новогодних праздников, российские спецслужбы получили от американцев

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. В спецслужбе добавили, что нападения предполагалось осуществить в местах массового скопления людей.

В ФСБ также указали, что готовившие теракт россияне были задержаны 27 декабря на основании информации, полученной от американских партнеров.

«У задержанных изъяты улики и материалы, подтверждающие подготовку ими терактов», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК (приготовление к совершению преступления), 205 (терроризм) и 205.1 (участие в деятельности террористической организации). «Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия», — добавили в ФСБ.