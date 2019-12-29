Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора глава государства, в частности, поблагодарил лидера США за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.
Лидеры двух стран условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
В Кремле также сообщили, что Путин и Трамп «обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», не уточнив, о чем конкретно шла речь в разговоре.