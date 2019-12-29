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Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Лидеры двух стран поговорили по телефону и обсудили вопросы, «представляющие взаимный интерес»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора глава государства, в частности, поблагодарил лидера США за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

Лидеры двух стран условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

В Кремле также сообщили, что Путин и Трамп «обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», не уточнив, о чем конкретно шла речь в разговоре.

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О том, что США предоставили Россию информацию о конкретных людях, готовивших теракты на территории страны, в середине октября рассказывал глава ФСБ Александр Бортников. Он не уточнил, когда именно произошла передача сведений, однако отметил, что Москва и Вашингтон не прекращали контакты на антитеррористическом направлении.

В качестве примера глава ФСБ назвал предупреждение от американских спецслужб о подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга в 2017 году. Россия, в свою очередь, помогала американцам в расследовании теракта во время Бостонского марафона.

В декабре 2017 года Путин благодарил Трампа за информацию о планах боевиков напасть на Казанский собор. Тогда российским спецслужбам удалось своевременно задержать группу боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России организации). При преступниках были обнаружены взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп
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