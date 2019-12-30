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Общество ,  
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ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Петербурге
На записи видно, как одного из подозреваемых задерживают в подъезде дома, другого — на улице
Фото: Центр общественных связей ФСБ России / ТАСС

Видео: ФСБ России

ФСБ России опубликовала видеозапись задержания двоих россиян, которые подозреваются в подготовке терактов во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге. Видеозапись имеется в распоряжении РБК.

На ней видно, как силовики задержали одного из мужчин в подъезде дома, а второго — на улице. Кроме того, на записи запечатлены обыски в квартире одного из них. В ходе обысков оперативники обнаружили там ножи.

Как сообщает «РИА Новости», ФСБ обнародовала еще одно видео, на котором показано, как один из мужчин приносит клятву верности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Слова клятвы он произносит на арабском языке, его лицо на видео закрыто.

Задержанные признались в подготовке терактов в Петербурге
Политика

ФСБ сообщила о задержании двух россиян, подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге 29 декабря. Утром 30 декабря спецслужба заявила, что оба дали признательные показания. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации).

Как сообщили в пресс-службе Кремля, предотвратить теракты помогли США по линии спецслужб. Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную информацию.

Автор: Михаил Юшков
Теги: видео, ФСБ
Материалы по теме
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян
Общество
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
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