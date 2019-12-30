ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Петербурге

На записи видно, как одного из подозреваемых задерживают в подъезде дома, другого — на улице

Фото: Центр общественных связей ФСБ России / ТАСС

Видео: ФСБ России

ФСБ России опубликовала видеозапись задержания двоих россиян, которые подозреваются в подготовке терактов во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге. Видеозапись имеется в распоряжении РБК.

На ней видно, как силовики задержали одного из мужчин в подъезде дома, а второго — на улице. Кроме того, на записи запечатлены обыски в квартире одного из них. В ходе обысков оперативники обнаружили там ножи.

Как сообщает «РИА Новости», ФСБ обнародовала еще одно видео, на котором показано, как один из мужчин приносит клятву верности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Слова клятвы он произносит на арабском языке, его лицо на видео закрыто.