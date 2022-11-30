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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв

Взрывчатка находилась в конверте с письмом. Сотрудник, переносивший его, получил легкие ранения
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Один человек получил ранения в результате взрыва в посольстве Украины в столице Испании, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

По данным источников газет ABC и La Vanguardia в правоохранительных органах, взрывчатка находилась в конверте с дипломатическим письмом. Сотрудник, переносивший его, получил легкие травмы руки и сам добрался в больницу.

Собеседник La Vanguardia заявил, что конверт был адресован послу Сергею Погорельцеву. Документ не пропустили через сканер для проверки, и вскрывший его сотрудник получил ранения.

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (15:00 мск), посольство находится на улице Ронда де ла Абубилья, 52, на северо-востоке города. На месте происшествия работают криминалисты, кинологи, представители подразделения TEDAX, которое занимается обезвреживанием бомб. Район вблизи посольства оцеплен, полиция активировала в этой зоне антитеррористический протокол.

В текущем году несколько раз совершались атаки на российские посольства в разных странах. 26 февраля, через два дня после начала спецоперации, произошли нападения на посольства в Польше и Ирландии.

В Варшаве неизвестные облили краской табличку с надписью «Посольство Российской Федерации», а также обстреляли металлическими шариками часть здания, в результате чего выбиты некоторые стекла. В Дублине во время протестов у посольства митингующие сорвали со здания герб и атаковали машину сотрудника дипмиссии.

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В марте в ворота диппредставительства в Ирландии въехал грузовик, его водителя после арестовали. О нападениях на посольства в Польше российский МИД сообщал в ноябре. Неизвестные бросили файеры и бутылки с горючим веществом на его территорию.



В других странах также происходили инциденты у российских диппредставительств. В сентябре в столице Афганистана Кабуле у здания посольства прогремел взрыв, который Москва назвала терактом. В результате погибли не менее восьми человек, в том числе два сотрудника дипмиссии. Президент Владимир Путин посмертно наградил их орденами Мужества.

Взрыв произошел, когда силовики выстрелили в террориста-смертника, готовившего атаку, сообщили в полиции Кабула. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Мадрид Испания посольство Украины взрыв
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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