У ворот российского посольства в Кабуле произошел взрыв
У ворот посольства России в Кабуле террорист-смертник устроил взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. О взрыве у российского посольства также сообщают источники афганского Первого канала.
По данным полиции, представители «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) уничтожили террориста, двигавшегося в направлении посольства.
«Не добравшись до цели, террорист-смертник был опознан и застрелен охраной российского посольства. Информации о пострадавших нет», — заявил Мавлави Сабир, начальник полицейского участка, работающего на территории, где произошел взрыв, передает агентство.
«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что взрыв произошел, когда российский дипломат вышел объявить имена претендентов на получение визы. «От 15 до 20 человек погибли или пострадали», среди пострадавших — дипломат и охранник посольства, утверждает источник агентства.
РБК направил запрос в посольство России в Афганистане.
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