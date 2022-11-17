МИД: неизвестные дважды пытались напасть на посольство России в Польше в ночь на 12 ноября

МИД сообщил о двух попытках нападения на посольство в Польше

По данным министерства, через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом, полиция не пыталась задержать злоумышленников

Посольство РФ в Варшаве (Фото: Алексей Витвицкий / ТАСС)

В ночь на 12 ноября неизвестные лица дважды пытались напасть на посольство России в Польше, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом. Полиция пассивно наблюдала за происходящем и не пыталась задержать злоумышленников», — отметил представитель МИДа.

По его словам, ситуация, когда в самом центре польской столицы иностранное диппредставительство подвергается атаке «весьма опасным способом», вызывает тревогу. Нечаев указал на нарушение Варшавой международного права и обязательств по защите помещений посольств от вторжений.

26 февраля на здание посольства России в Варшаве «хулиганствующие элементы» вылили красную краску и выбили стекла на первых этажах жилых помещений.

В мае российского посла Сергея Андреева облили красной краской во время торжественной церемонии на кладбище советских военных в Варшаве. Журналист издания Wydarzenia сообщил, что на кладбище посла ожидала «группа украинцев». После его приезда началась драка, а его самого облили краской. Корреспондент ТАСС передавал, что толпа не дала Андрееву возложить венок на мемориальном кладбище и он уехал в сопровождении полиции.

Андреев отказался поверить, что нападение на него и еще нескольких дипломатов было «спонтанной акцией». «У Польши очень квалифицированные, грамотные службы, охрана правопорядка, служба безопасности, — пояснил он. — Все это готовилось на протяжении длительного времени, это не просто так. Не могу поверить и в то, что подготовка велась без ведома, без контроля со стороны соответствующих польских служб».