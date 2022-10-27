Мужчина пострадал при стрельбе в посольстве России в Зимбабве

В результате стрельбы в российском посольстве в Хараре пострадал мужчина, который подошел к дежурному полицейскому. Раненого госпитализировали

Посольство Российской Федерации в Зимбабве (Фото: zimbabwe.mid.ru)

В посольстве России в Зимбабве произошла стрельба, ранен мужчина, со ссылкой на полицию сообщила газета Herald.

По информации издания, инцидент произошел вечером 26 октября в здании дипмиссии в столице Хараре. Мужчина подошел к дежурному полицейскому, после чего произошла стрельба.

Раненому 24 года, его доставили в больницу. Личность пострадавшего не раскрывается.

РБК направил запрос в посольство России в Зимбабве.

Посольство России в Зимбабве находится в квартале Авеню в столице страны Хараре. Улице, где находится дипмиссия, присвоено имя Леонида Брежнева.

Как следует из данных на сайте посольства, всего в нем работают 13 человек. Посол России в Зимбабве — Николай Красильников.