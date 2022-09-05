Песков назвал терактом взрыв у посольства России в Кабуле

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Кремль заявил, что со сменой премьера отношения с Британией не улучшатся Политика, 12:52
Как выглядит место взрыва у российского посольства в Афганистане. Видео Политика, 12:49
Игра в ресурсы: акции каких компаний включить в нефтегазовый портфель Pro, 12:45
Трое туристов, пропавших на вулкане на Камчатке, вышли на связь Общество, 12:45
В Минфине признали невозможность обойтись без криптоплатежей за границу Крипто, 12:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:36
Предвзятое отношение: почему людям с инвалидностью трудно найти работу Партнерский проект, 12:35
Виноваты «сумасшедшие кондиционеры». Причины вылета Медведева с US Open Спорт, 12:30
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Кремль связал протесты в Европе с абсурдными решениями властей Политика, 12:23
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:19
Песков назвал терактом взрыв у посольства России в Кабуле Политика, 12:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:13
Почему штаф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 12:12
Песков назвал условие для возобновления работы «Северного потока» Политика, 12:10
Политика ,  
0 

Песков назвал терактом взрыв у посольства России в Кабуле

Взрыв произошел утром 5 сентября у ворот посольства. По данным МИДа, в результате погибли два сотрудника дипмиссии, также пострадали афганские граждане. Источник Al Jazeera заявил о восьми погибших и 15 раненых
Фото: 75suhair / Twitter
Фото: 75suhair / Twitter

Взрыв у российского посольства в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника дипмиссии, является терактом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимом в целом. Мы решительно осуждаем подобные теракты. Сейчас главное — получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями и дипломатами. Я так понимаю, информация еще будет уточняться», — сказал он.

По данным МИД России, взрыв произошел в 10:50 по местному времени (9:20 мск) у входа в консульский отдел посольства, взрывное устройство привел в действие «неизвестный боевик». Кроме сотрудников посольства, есть пострадавшие среди граждан Афганистана.

Video

Reuters со ссылкой на полицию сообщило, что взрыв устроил террорист-смертник, которого застрелила охрана российского посольства. Источник «РИА Новости» заявил, что взрыв произошел, когда российский дипломат вышел объявить имена претендентов на получение визы. По данным собеседника агентства, погибли или пострадали «от 15 до 20 человек».

Два сотрудника посольства России погибли при взрыве в Кабуле
Политика

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в афганской службе безопасности сообщает, что в результате взрыва погибли восемь и ранены 15 человек. Канал указывает, что пока никто не взял ответственность за это нападение. За часть ранее произошедших в стране терактов взяло ответственность «Исламское государство» (организация запрещена в России), Al Jazeera указывает, что террористы обещали новые атаки.

Это первая атака на российское посольство в Афганистане с момента прихода к власти талибов (движение признано в России террористическим). Они заявили, что найдут и накажут виновных, отмечает телеканал.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Charlie Riedel / AP Имя нам регион: удаленка заменяет в компаниях москвичей провинциалами
Статьи
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив
Инструкции
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман
Инструкции
Pro
Фото: Johannes Simon / Getty Images «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company
Статьи
Pro
$10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images «Твоя задача — греть рабочее кресло»: каково работать в Индии
Статьи
Авторы
Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Лилия Пашкова
Дмитрий Песков Кабул посольство России Афганистан
Материалы по теме
Два сотрудника посольства России погибли при взрыве в Кабуле
Политика
У ворот российского посольства в Кабуле произошел взрыв
Политика
Первые кадры с места взрыва у посольства России в Кабуле. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter