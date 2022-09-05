Песков назвал терактом взрыв у посольства России в Кабуле

Взрыв произошел утром 5 сентября у ворот посольства. По данным МИДа, в результате погибли два сотрудника дипмиссии, также пострадали афганские граждане. Источник Al Jazeera заявил о восьми погибших и 15 раненых

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Взрыв у российского посольства в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника дипмиссии, является терактом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимом в целом. Мы решительно осуждаем подобные теракты. Сейчас главное — получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями и дипломатами. Я так понимаю, информация еще будет уточняться», — сказал он.

По данным МИД России, взрыв произошел в 10:50 по местному времени (9:20 мск) у входа в консульский отдел посольства, взрывное устройство привел в действие «неизвестный боевик». Кроме сотрудников посольства, есть пострадавшие среди граждан Афганистана.

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Reuters со ссылкой на полицию сообщило, что взрыв устроил террорист-смертник, которого застрелила охрана российского посольства. Источник «РИА Новости» заявил, что взрыв произошел, когда российский дипломат вышел объявить имена претендентов на получение визы. По данным собеседника агентства, погибли или пострадали «от 15 до 20 человек».





Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в афганской службе безопасности сообщает, что в результате взрыва погибли восемь и ранены 15 человек. Канал указывает, что пока никто не взял ответственность за это нападение. За часть ранее произошедших в стране терактов взяло ответственность «Исламское государство» (организация запрещена в России), Al Jazeera указывает, что террористы обещали новые атаки.

Это первая атака на российское посольство в Афганистане с момента прихода к власти талибов (движение признано в России террористическим). Они заявили, что найдут и накажут виновных, отмечает телеканал.