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ИГ взяла на себя ответственность за теракт у посольства России в Кабуле

В результате взрыва погибли охранник и дипломат из российского посольства, пострадали до 20 человек. В Кремле случившееся назвали терактом, а «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) обещал наказать виновных
Оцепление возле места взрыва&nbsp;
Оцепление возле места взрыва  (Фото: Ali Khara / Reuters)

Группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) взяла на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле, передает Reuters со ссылкой на заявление боевиков.

Взрыв произошел утром у входа в консульский отдел дипмиссии. Взрывное устройство, по версии российского МИДа, привел в действие «неизвестный боевик». TOLO News со ссылкой на полицию уточнил, что террорист-смертник хотел устроить самоподрыв среди собравшихся у посольства людей (источник российского госагентства «РИА Новости» рассказал, что в тот момент дипломат вышел объявить имена претендентов на визу). Силовики остановили его, в этот момент и произошел взрыв.

Впоследствии стало известно, что в результате погибли два сотрудника посольства России — охранник и дипломат. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в афганской службе безопасности сообщал, что всего погибли восемь, а пострадали 15 человек. Собеседник «РИА Новости» говорил, что погибли или были ранены «от 15 до 20 человек». Телеканал Al Arabiya сообщал о десяти жертвах.

Как выглядит место взрыва у российского посольства в Афганистане. Видео
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся терактом и решительно осудил подобные действия.

Это первая атака на посольство России в Афганистане с момента прихода к власти движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено). Оно заявляло, что гарантирует безопасность российскому диппредставительству. После взрыва талибы пообещали найти и наказать виновных.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Афганистан Кабул посольство России теракт Исламское государство
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