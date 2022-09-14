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Путин посмертно наградил погибших сотрудников посольства в Кабуле

Погибших при теракте сотрудников посольства в Кабуле посмертно наградили орденами Мужества
В результате взрыва у российского посольства в Афганистане погибли дипломат и охранник. Путин посмертно наградил их орденами Мужества
Обстановка на&nbsp;месте взрыва в Кабуле, Афганистан, 5 сентября 2022 г.
Обстановка на месте взрыва в Кабуле, Афганистан, 5 сентября 2022 г. (Фото: Saifurahman Safi / XinHua / Global Look Press)

Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников российского посольства в Кабуле, которые погибли в результате теракта 5 сентября. Указ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о втором секретаре посольства Михаиле Шахе и специалисте-эксперте Адыгжы Кужугете. Они удостоены наград «за мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», говорится в документе.

Песков назвал терактом взрыв у посольства России в Кабуле
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Взрыв у российского посольства в Кабуле произошел 5 сентября. В результате происшествия погибли Михаил Шах, который был дипломатическим сотрудником, и Адыгжы Кужугет, работавший при дипмиссии охранником.

Как сообщили в полиции Кабула, террорист-смертник планировал провести атаку в толпе людей у посольства, но, не дойдя до цели, был убит силовиками, после этого произошел взрыв. Кроме сотрудников дипмиссии, есть пострадавшие среди граждан Афганистана.

В Кремле случившееся назвали терактом. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Как сообщали в МИД России, посольство «находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование».

Россия — одна из немногих стран, которая сохранила посольство в Афганистане после того, как власть там захватил «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России).

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