ЦБ сообщил об отсутствии планов выкупать заблокированные активы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 63,39 (+0,09) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 61,07 (+0,32) Инвестиции, 16:04
В Подмосковье сошли с рельсов два вагона электрички Общество, 21:37
Как изменился рынок жилья в России за 25 лет РБК и Дом.РФ, 21:27
Нидерланды и Сенегал пробились в 1/8 финала. Что происходит в Катаре Спорт, 21:26
Генпрокуратура подготовила инструкцию по лишению СМИ лицензии Технологии и медиа, 21:21
Китай запустил пилотируемый космический корабль с тремя тайконавтами Общество, 21:17
Почему никель, палладий, медь и кобальт — ключевые металлы экономики РБК и Норникель, 21:16
Луи ван Гал побил 84-летний рекорд на чемпионате мира в Катаре Спорт, 21:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Москве до конца недели похолодает до -17 градусов Общество, 21:05
Как геоаналитика изменила рынок розницы: кейс сети «Лента» РБК и СберАналитика, 21:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:02
«Коммерсантъ» узнал о приостановке газоснабжения Крыма с материка Общество, 20:58
Зачем был создан Национальный центр физики и математики в Сарове РБК+, 20:54
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 20:41
ЦБ сообщил об отсутствии планов выкупать заблокированные активы Политика, 20:40
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
0 

ЦБ сообщил об отсутствии планов выкупать заблокированные активы

Банк России заявил об отсутствии планов выкупа заблокированных из-за санкций активов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России не будет выкупать замороженные из-за западных санкций активы, говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы».

«В настоящее время участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке. Банк России взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. <...> Банк России не рассматривает выкуп заблокированных активов», — говорится в проекте.

В августе регулятор объяснял, что последствием такого решения могла бы стать масштабная денежная эмиссия с инфляционными последствиями как для российской экономики, так и для финансового сектора. Ускорение инфляции привело бы к обесценению сбережений и доходов россиян, что вызвало бы существенный рост процентных ставок в финансовом секторе и сделало бы невозможным формирование долгосрочных сбережений и инвестиций в экономике.

К тому же, уточняли в ЦБ, выкуп активов пришлось бы делать у всех держателей, а не только у финансовых организаций, что сделало бы последствия еще более разрушительными.

25 ноября глава Минфина России Антон Силуанов заявил о проработке схемы обмена заблокированных активов иностранных и российских инвесторов. Он подчеркнул, что для этого нужно принять ряд законодательных решений, «которые позволяли бы <...> те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь, в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом». Силуанов уточнил, что подобные инициативы находятся на начальной стадии рассмотрения.

По данным на 18 ноября, Евросоюз насчитал у себя €68 млрд замороженных российских активов. В Брюсселе не смогли определить, какая сумма относится к международным резервам Центробанка, поэтому подсчеты продолжаются. Приблизительная доля Банка России — €33,8 млрд.

Читайте на РБК Pro
Золотые слитки в кармане: как состоятельные люди пытаются спасти капиталы
Поправки для претендентов на «Золотые визы» в ОАЭ: что они меняют
Как Louis Vuitton не смог зарегистрировать фирменный с 1889 года принт
Почему отказ от спиртного может спасти жизнь, если вы храпите

В феврале, после начала спецоперации на Украине, западные страны договорились наложить на ЦБ санкции. Они заморозили валютные активы банка за рубежом и запретили любые транзакции.

Теги
Центральный банк РФ активы России Минфин РФ
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Путин разрешил российской компании купить активы Baker Hughes
Бизнес
Моравецкий призвал пустить активы России на благо Киева и нужды ЕС
Политика
ДНР конфисковала активы лидера ОПЗЖ, Пшонки и «хозяина Донбасса»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter