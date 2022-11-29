ЦБ сообщил об отсутствии планов выкупать заблокированные активы

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Банк России не будет выкупать замороженные из-за западных санкций активы, говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы».

«В настоящее время участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке. Банк России взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. <...> Банк России не рассматривает выкуп заблокированных активов», — говорится в проекте.

В августе регулятор объяснял, что последствием такого решения могла бы стать масштабная денежная эмиссия с инфляционными последствиями как для российской экономики, так и для финансового сектора. Ускорение инфляции привело бы к обесценению сбережений и доходов россиян, что вызвало бы существенный рост процентных ставок в финансовом секторе и сделало бы невозможным формирование долгосрочных сбережений и инвестиций в экономике.

К тому же, уточняли в ЦБ, выкуп активов пришлось бы делать у всех держателей, а не только у финансовых организаций, что сделало бы последствия еще более разрушительными.

25 ноября глава Минфина России Антон Силуанов заявил о проработке схемы обмена заблокированных активов иностранных и российских инвесторов. Он подчеркнул, что для этого нужно принять ряд законодательных решений, «которые позволяли бы <...> те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь, в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом». Силуанов уточнил, что подобные инициативы находятся на начальной стадии рассмотрения.

По данным на 18 ноября, Евросоюз насчитал у себя €68 млрд замороженных российских активов. В Брюсселе не смогли определить, какая сумма относится к международным резервам Центробанка, поэтому подсчеты продолжаются. Приблизительная доля Банка России — €33,8 млрд.

В феврале, после начала спецоперации на Украине, западные страны договорились наложить на ЦБ санкции. Они заморозили валютные активы банка за рубежом и запретили любые транзакции.