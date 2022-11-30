Минобрнауки: вузы и НИИ отрабатывают отсрочку от мобилизации для ученых в рабочем порядке

Минобрнауки напомнило о своей позиции по отсрочке для ученых

Депутаты сообщили, что Минобороны оставило отрицательный отзыв на проект об освобождении от мобилизации кандидатов и докторов наук. Минобрнауки напомнило, что такие вопросы вузы и НИИ отрабатывают с военкоматами в рабочем порядке

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

После отрицательного отзыва Минобороны на проект об освобождении от мобилизации кандидатов и докторов наук, которые работают в вузах или НИИ, в Минобрнауки указали на «рабочий порядок» отработки таких вопросов с военкоматами. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает «Коммерсантъ».

Кандидатов и докторов наук в конце октября предложил освободить от частичной мобилизации депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. В частности, он счел нужным дополнить п. 4 ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 ст. 17 действующего закона призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Накануне, 29 ноября, депутат Госдумы Ксения Горячева (фракция «Новые люди») сообщила, что законопроект Матвеева получил отрицательный отзыв Минобороны. «Министерство обороны посчитало, что расширять указ президента об отсрочке «нецелесообразно». А принятых уже мер достаточно», — написала она в своем телеграм-канале.

Минобрнауки в ответ на запрос «Коммерсанта» повторило свою позицию, которую высказывало ранее: вузы и научные организации «в рабочем порядке отрабатывают с военкоматами вопросы по предоставлению отсрочки от мобилизации для своих сотрудников». «Регламентирующие документы по порядку оформления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации имеют пометку «для служебного пользования». Поэтому в открытых источниках они не могут быть представлены. Этих документов достаточно для того, чтобы «забронировать» абсолютное большинство своих сотрудников, включая профессорско-преподавательский состав», — указали в министерстве.

Президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Он назвал решение «в полной мере адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Об окончании мобилизационных мероприятий 28 октября доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу.

Согласно разъяснениям Минобороны, призыву подлежали по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Приоритетными критериями считаются не воинские звания, а военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

При этом на время мобилизации отсрочка была предоставлена женщинам, студентам и аспирантам, специалистам сфер ИТ, связи и медиа, имеющим медицинские показатели к отсрочке и другим категориям граждан. Кроме того, в начале октября Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным.