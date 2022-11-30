Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 63,39 (+0,09) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 61,07 (+0,32) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Дед Мороз зажег огни на елке в Берлине Общество, 09:45
Проверка режима Си на прочность: как протесты отразятся на экономике КНР Pro, 09:40
Минобрнауки напомнило о своей позиции по отсрочке для ученых Политика, 09:37
Как районы Москвы влияют на воспитание сильной личности Телеканал, 09:35
Губернатор сообщил о локализации пожара на брянском нефтехранилище Общество, 09:31
Роспотребнадзор не увидел риска заражения менингитом через посылки Ozon Общество, 09:24
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 09:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Правительство поддержало отправку налоговых документов через «Госуслуги» Экономика, 09:10
Спасатели потушили пожар в красноярском ТЦ. Видео Общество, 09:07
Как литий стал новой нефтью XXI века РБК и Норникель, 09:00
ВТБ объявил о повышении ставки по ипотеке до 10,9% Финансы, 09:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:00
Точка входа: как работает поддержка молодых предпринимателей Дискуссионный клуб, 09:00
Китай конца 90-х: почему Индия стала проклятьем для российских импортеров Pro, 08:51
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
0 

Минобрнауки напомнило о своей позиции по отсрочке для ученых

Минобрнауки: вузы и НИИ отрабатывают отсрочку от мобилизации для ученых в рабочем порядке
Депутаты сообщили, что Минобороны оставило отрицательный отзыв на проект об освобождении от мобилизации кандидатов и докторов наук. Минобрнауки напомнило, что такие вопросы вузы и НИИ отрабатывают с военкоматами в рабочем порядке
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

После отрицательного отзыва Минобороны на проект об освобождении от мобилизации кандидатов и докторов наук, которые работают в вузах или НИИ, в Минобрнауки указали на «рабочий порядок» отработки таких вопросов с военкоматами. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает «Коммерсантъ».

Кандидатов и докторов наук в конце октября предложил освободить от частичной мобилизации депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. В частности, он счел нужным дополнить п. 4 ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 ст. 17 действующего закона призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Накануне, 29 ноября, депутат Госдумы Ксения Горячева (фракция «Новые люди») сообщила, что законопроект Матвеева получил отрицательный отзыв Минобороны. «Министерство обороны посчитало, что расширять указ президента об отсрочке «нецелесообразно». А принятых уже мер достаточно», — написала она в своем телеграм-канале.

Минобрнауки в ответ на запрос «Коммерсанта» повторило свою позицию, которую высказывало ранее: вузы и научные организации «в рабочем порядке отрабатывают с военкоматами вопросы по предоставлению отсрочки от мобилизации для своих сотрудников». «Регламентирующие документы по порядку оформления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации имеют пометку «для служебного пользования». Поэтому в открытых источниках они не могут быть представлены. Этих документов достаточно для того, чтобы «забронировать» абсолютное большинство своих сотрудников, включая профессорско-преподавательский состав», — указали в министерстве.

Президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Он назвал решение «в полной мере адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Об окончании мобилизационных мероприятий 28 октября доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу.

Читайте на РБК Pro
Что нужно знать, чтобы расторгнуть госконтракт без последствий
Почему в 2022 году сбываются худшие прогнозы экономистов — The Economist
Какие хитрости при сокращении работников судьи больше не прощают бизнесу
Спрос на платину вырастет почти на 20%. Что это значит для «Норникеля»

Согласно разъяснениям Минобороны, призыву подлежали по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Приоритетными критериями считаются не воинские звания, а военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

При этом на время мобилизации отсрочка была предоставлена женщинам, студентам и аспирантам, специалистам сфер ИТ, связи и медиа, имеющим медицинские показатели к отсрочке и другим категориям граждан. Кроме того, в начале октября Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
отсрочка вузы доктор наук ученый частичная мобилизация Минобрнауки
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Глава Владимирской области раскрыл потери среди мобилизованных в регионе
Политика
Около 100 тыс. россиян остались в Казахстане после окончания мобилизации
Общество
На Урале часть мобилизованных сотрудников предприятия вернули домой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter