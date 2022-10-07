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Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации
Послабления предусмотрены для контрактников, мобилизованных и добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. Обратиться за отсрочкой можно до 31 декабря 2023 года
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных льготах для некоторых категорий военнослужащих. Согласно документу, на кредитные каникулы или уменьшение размеров ежемесячных платежей могут рассчитывать мобилизованные, участвующие в спецоперации на Украине контрактники, добровольцы и члены их семей.

Обязательства таких заемщиков по кредитам приостанавливаются на срок, на который был заключен контракт, либо на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Этот период может продлеваться на период госпитализации военных из-за травм, полученных во время участия в спецоперации.

Обратиться за отсрочкой платежей можно не позднее 31 декабря 2023 года, а датой начала льготного периода определяется самим заемщиком (но она не может быть установлена раньше даты объявления мобилизации — 21 сентября).

Кредитор, получивший заявление от заемщика, обязан рассмотреть его не более чем за десять дней.

Если военнослужащий умирает во время выполнения задач спецоперации или если его признают инвалидом I группы из-за полученных в ходе военных действий травм, его обязательства по кредитному договору прекращаются, указано в документе.

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных 28 сентября, Совфед — 4 октября. Авторы проекта — сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас, Николай Журавлев, Ирина Рукавишникова и несколько депутатов.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Владимир Путин кредиты частичная мобилизация льготы

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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