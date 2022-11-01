Шадаев усомнился в расширении категории для отсрочек по мобилизации

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Минцифры России надеется, что расширять категории специалистов, которым положена отсрочка от мобилизации, не придется, об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на CNews Forum 2022, передает ТАСС. Таким образом министр ответил на вопрос модератора о том, появятся ли новые категории специалистов, которые могут рассчитывать на отсрочку.

Там же Шадаев высказался о возможности введения ограничения против уехавших за рубеж ИТ-специалистов. По словам министра, ведомство выступает «против драконовских мер» в отношении покинувших страну сотрудников. «Возможно, например для сисадминов с доступом к ключевым системам, компании должны сами принимать решения с точки зрения безопасности», — отметил министр.

После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября было объявлено, что ИТ-специалисты смогут получить отсрочку от нее. На нее могут претендовать сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, операторов связи и зарегистрированных СМИ с некоторыми оговорками. При этом работники должны иметь «соответствующее высшее образование» и быть занятыми на полный рабочий день.

28 октября министр обороны Сергея Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что задание по мобилизации выполнено и «никаких дополнительных заданий не планируется». Указ главы государства о завершении мобилизации пока не вышел.