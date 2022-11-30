Одна из земель ФРГ объявила финансовое ЧП из-за энергокризиса

Федеральная земля Германии Северный Рейн-Вестфалия объявила чрезвычайное финансовое положение из-за энергетического кризиса, сообщает WDR.

Для борьбы с кризисом местные власти рассчитывают взять новые займы на сумму до €5 млрд. Однако из-за так называемого «долгового тормоза» это невозможно. По этой причине власти сослались на «необычайную чрезвычайную ситуацию» из-за последствий военных действий на Украине.

Министр финансов региона Маркус Оптендренк хотел перераспределить €3,5 млрд в виде кредитов, предназначавшихся для борьбы с последствиями пандемии, однако это было признано «неконституционным». «Мы находимся в рецессии, которая продлится до 2023 года», — отмечал Оптендренк.

Северный Рейн-Вестфалия в особенности страдает из-за роста цен на энергоносители из-за большого количества энергоемких производств на Рейне и Руре.

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