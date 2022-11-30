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Политика ,  
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Зеленский заявил, что на восстановление Украины нужно более $1 трлн

Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины нужно более $1 трлн
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

На восстановление Украины потребуется более $1 трлн, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок, представляя кандидатуру Одессы на проведение «Экспо-2030».

«Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем средств — $1 трлн», — сказал он.

По словам Зеленского, западные страны и компании смогут «взять шефство» над регионами, городами или предприятиями. Интерес к этому уже проявили Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, Дания, Финляндия, Италия, Турция, Польша, Португалия, Чехия, Словения, Латвия, Эстония, Швейцария, Словакия, Австрия, Греция, Канада, США, Япония и Австралия, перечислил украинский лидер.

Материал дополняется

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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