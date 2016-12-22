Погранслужба Украины объяснила отказ гражданам России во въезде в страну

За минувшие сутки Украина отказала в праве на въезд более чем 70 россиянам, рассказал представитель Госпогранслужбы. По его словам, большинство из них не смогли подтвердить цель своего визита

Фото: Петр Сивков / ТАСС

Большинство российских граждан, которых не пустили на Украину, не смогли подтвердить цель своего визита. Об этом «Украинской правде» рассказал начальник департамента по связям с общественностью Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Подавляющее большинство не пустили из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. А еще двое незаконно посещали оккупированные территории, в частности Крым», — добавил он.

Россиянам, которые посещали «оккупированные территории», запретили въезд на Украину и в дальнейшем, а остальных отправили в места вылета обратными рейсами, рассказал Демченко.

Всего за сутки в двух киевских аэропортах не позволили пересечь границу более чем 70 россиянам, в том числе тем, кто прилетел в Киев из Белоруссии и других стран, добавил представитель Госпогранслужбы.

Украина объявила о решении ограничить въезд в страну для некоторых граждан России после инцидента с задержанием трех украинских кораблей в Керченском проливе: два катера и один буксир были доставлены российскими пограничниками в порт Керчи после нарушения госграницы России 26 ноября. Москва обвинила Киев в намеренной провокации, а власти Украины заявили, что инцидент стал следствием российской агрессии. После этого на Украине на 30 дней было введено военное положение в нескольких областях. ​

Инициативу Госпогранслужбы поддержал президент Петр Порошенко. Президент Украины также анонсировал ограничение прав россиян на время военного положения. По его словам, граждан Украины они не коснутся.