«Возмездие»: чьи фатальные ошибки помогли Трампу снова стать президентом

В США вышла книга журналиста Джонатана Карла, посвященная президентской кампании 2024 года. Чьи публичные и закулисные ошибки и действия помогли Дональду Трампу триумфально вернуться в Белый дом — в обзоре РБК

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

28 октября издательство Penguin Random House выпустило в продажу книгу американского журналиста Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку». В ней детально реконструируются закулисные события, приведшие к сенсационной победе Трампа на выборах 2024 года, а также процесс отбора кандидатов в его администрацию и первые месяцы ее работы. Основой работы стали эксклюзивные материалы, сотни часов расшифрованных аудиозаписей и уникальный доступ к главным действующим лицам — Дональду Трампу, Джо Байдену и Камале Харрис — и их окружению.

Карл знаком с Трампом около 30 лет, но их отношения противоречивы. Будучи корреспондентом продемократического телеканала ABC News, Карл не раз подвергался публичным нападкам со стороны республиканца, но они регулярно и довольно дружелюбно общались. После покушения на Трампа в Пенсильвании и вплоть до завершения президентской гонки они разговаривали по телефону каждые несколько дней. Книга открывается одним из таких разговоров. Ранним утром после победы Трамп, по воспоминаниям Карла, настойчиво требовал, чтобы журналист все же сказал, с чем именно он его в этот день поздравляет. Эта сцена напомнила Карлу эпизод из сериала «Во все тяжкие», где герой Брайана Крэнстона, укрепляя свою власть, требует от другого наркодилера: «Назови мое имя». Журналист признает, что в тот момент существовал лишь один возможный ответ на вопрос Трампа, с чем он его поздравляет, — «с величайшим камбэком в истории американской политики».

57-летний Джонатан Карл — главный корреспондент ABC News в Вашингтоне, соведущий программы «На этой неделе», автор ряда книг об американской политике. За свою карьеру он освещал работу всех ключевых институтов власти: Белого дома, конгресса, Пентагона и Госдепартамента. Был аккредитован в администрации четырех президентов США и возглавлял Ассоциацию корреспондентов Белого дома. Две его посвященные Дональду Трампу книги — Front Row at the Trump Show (2020) и Betrayal: The Final Act of the Trump Show (2021) — входили в список бестселлеров The New York Times.

«Я ваше возмездие»

После поражения на выборах 2020 года и штурма Капитолия Трамп превратился в изгоя для медиа, политических и деловых элит. Как напоминает Карл, бывшие соратники отвернулись от 45-го президента США, соцсети заблокировали его аккаунты, крупные корпорации прекратили финансирование кандидатов-трампистов, а ведущие юридические фирмы отказались представлять его интересы. Всеобщая ненависть элит, по мнению автора книги, и стала топливом для новой кампании Трампа. Журналист отмечает, что политик убеждал сторонников: их беды — дело рук тех же привилегированных групп, которые преследовали его самого. Знаковой стала фраза Трампа на митинге в Техасе в марте 2023 года: «Для всех, кого предали и с кем обошлись несправедливо, — я ваше возмездие».

В январе 2024 года страховая компания Allianz опубликовала «барометр рисков», предупредивший инвесторов о растущей глобальной политической нестабильности, вызванной «оторванностью политической элиты от рабочего класса». Именно эта отчужденность, по оценке Карла, и сделала возможным казавшийся немыслимым политический камбэк Трампа.

Важнейшую роль сыграло и уголовное преследование экс-президента. Против него были выдвинуты весьма серьезные обвинения — в ненадлежащем хранении секретных документов и попытке отменить результаты выборов, но первым до суда дошло самое незначительное дело — о сокрытии в финансовой отчетности под видом «юридических услуг» выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Обвинительный приговор, полагает автор, не только не подорвал позиции Трампа, но и укрепил его ореол мученика, а политизированность судебного процесса посеяла у многих американцев сомнения в легитимности остальных, куда более весомых обвинений.

«Культура страха»

Важным фактором победы Трампа также стала фигура его главного оппонента на первом этапе кампании — Джо Байдена. Решение 46-го президента США баллотироваться повторно никак отдельно не обсуждалось, у его окружения в определенный момент просто сложилось впечатление, что это решенный вопрос, говорится в книге. Как пояснил его сын Хантер Байден, в «идеальном мире» его отец хотел бы стать президентом на один срок — тем, кто «спас демократию», победив Трампа. «Никто не ожидал, что Дональд Трамп вернется в политику, — приводит журналист слова сына экс-президента. — Но в течение первого года, если не девяти месяцев, стало очевидно, что Трамп никуда не денется. Так что это превратилось в бесконечную избирательную кампанию».

Карл пишет, что в Демократической партии понимали: любая попытка отговорить президента от выдвижения будет «политическим самоубийством». «Существовала культура страха. Была влиятельная группа людей, которая давала четко понять, каковы будут последствия для любого, кто посмеет ослушаться», — рассказал Карлу член палаты представителей Дин Филлипс, который все же осмелился выдвинуть свою кандидатуру на демократических праймериз, но потерпел сокрушительное поражение.

Поворотным моментом в президентской кампании стали первые — и, как оказалось впоследствии, единственные — дебаты между Байденом и Трампом 27 июня. Республиканец предложил провести дебаты беспрецедентно рано, до того, как оба политика будут официально утверждены в качестве кандидатов от своих партий. Советникам Байдена это показалось хорошей идеей: выступление президента в конгрессе, которое он репетировал целых четыре дня под руководством режиссера Стивена Спилберга, помогло привлечь новые пожертвования, но не сильно улучшило его рейтинги. В окружении президента рассчитывали, что, оказавшись лицом к лицу с Трампом, Байден сможет сместить фокус с собственных недостатков на те, что были наиболее отталкивающими у республиканца. «Нам нужно было напомнить Америке, почему она с самого начала голосовала против него», — рассказывала Карлу старший советник Байдена Анита Дан.

В командах обоих политиков были люди, выступавшие против дебатов. Давний соратник Трампа Стив Бэннон пытался убедить его отменить дебаты, поскольку он и без того обходил Байдена, согласно опросам общественного мнения. «Либо ты его уничтожишь и ему конец, либо он добьется ничьей — победить тебя он не сможет, но сумеет свести к ничьей — и тем самым придаст своей кампании новый импульс, — пересказывал Бэннон свой разговор с Трампом. — Они спустят на гонку еще $3 млрд, и ты превратишь ее в конкурентную борьбу». Старший советник Байдена Стив Рикетти тоже был против, поскольку не хотел предоставлять Трампу огромную аудиторию для «распространения лжи». Отговорить отца пытался и Хантер Байден.

Однако дебаты все же состоялись, но длительная подготовка — вновь с привлечением Спилберга — не дала ожидаемых результатов. Байден «посыпался» на первом же вопросе, держался неуверенно и путался в собственных мыслях. Это произвело на демократов настолько удручающее впечатление, что на закрытом показе дебатов в Калифорнии многие, включая мужа Камалы Харрис, ушли еще до завершения эфира; режиссер Боб Рейнер громко выругался и обвинил членов партии в халатности, а актриса Джейн Фонда, по словам некоторых свидетелей, расплакалась, говорится в книге.

«Самое американское фото»

Другим важнейшим моментом кампании стало 13 июля 2024 года, когда 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь по Трампу во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания. В момент выстрела республиканец повернулся к таблице с миграционной статистикой, что, вероятно, спасло ему жизнь — пуля лишь задела ухо. Агент Секретной службы Ник Менстер рассказал Карлу, что после нейтрализации стрелка обнаружил себя в совершенно неожиданной ситуации: человек, которого ему было поручено охранять, оказывал сопротивление. Вырываясь из рук телохранителей, Трамп вскинул кулак в воздух и выкрикнул ошарашенным сторонникам: «Боритесь, боритесь, боритесь!» «Этот эпизод стал опасным нарушением протокола и, вполне возможно, звездным часом Трампа», — пишет Карл.

Понимал это и сам республиканец: в больнице, еще до осмотра врачами, Трамп первым делом поинтересовался у прибывших туда помощников, показывают ли кадры стрельбы по телевизору. Когда республиканца перевели в палату, он вновь спросил у своего окружения, как покушение восприняли в СМИ и есть ли какие-то фотографии. Стивен Чунг, сейчас занимающий пост директора по коммуникациям, показал снимок фотографа Associated Press Эвана Вуччи, на котором Трамп — на фоне американского флага и с окровавленной щекой — поднимает в воздух кулак. «Это культовая фотография, — воскликнул политик. — Это самая американская фотография, которую я когда-либо видел».

Вскоре после этого прошел съезд Республиканской партии, на котором Джей Ди Вэнс был выдвинут кандидатом в вице-президенты. По данным Карла, Трамп изначально хотел сообщить о своем выборе на том самом митинге в Пенсильвании, но решил отложить объявление на потом, и Вэнс поехал домой к семье в Огайо. Уже после покушения, по дороге на съезд в Милуоки, влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм пытался убедить Трампа, что Вэнс не годится на должность: по его мнению, молодому сенатору не хватало политического опыта и он не сможет обеспечить дополнительные голоса, в отличие от Марко Рубио. Похожего мнения придерживалось окружение медиамагната Руперта Мёрдока, продвигавшее кандидатуру губернатора Северной Дакоты Дага Бёргама.

Но кандидатуру Вэнса поддерживали сын Трампа Эрик, Илон Маск и журналист Такер Карлсон. Последний убеждал республиканца, что если тот выберет более приемлемого для истеблишмента кандидата в вице-президенты, то разведслужбы и «дипстейт» попытаются убить его и поставить во главе государства более «удобного» напарника. Увещевания поначалу сработали, но накануне съезда Трамп, по мнению как Карлсона, так и Грэма, вновь засомневался и начал склоняться к кандидатуре Рубио. По прибытии в Милуоки Карлсон вновь «агрессивно» настаивал на кандидатуре Вэнса, и на следующий день было объявлено о его выдвижении в вице-президенты. «Его задача в тандеме была не в том, чтобы успокоить республиканцев с более традиционными взглядами, как это делал Майк Пенс восемь лет назад, и не в том, чтобы переманить на свою сторону сторонников Байдена. Джей Ди Вэнс был выбран для работы с той группой избирателей, которая, по расчетам команды Трампа, должна была принести ему победу: с отчужденными молодыми мужчинами», — говорится в книге.

«Есть только один темнокожий Иисус»

21 июля, спустя три недели публичного и закулисного давления, Байден объявил о снятии своей кандидатуры. К тому моменту он практически не общался ни с кем за пределами ближайшего окружения.

За две недели до этого Байден перестал отвечать на звонки своего бывшего босса — Барака Обамы. В семье Байдена затаили на экс-президента сильную обиду. Хантер Байден признался Карлу, что несколько месяцев был в ярости из-за одного неосторожного жеста Обамы на благотворительном вечере в Голливуде: в конце мероприятия тот взял под руку прощавшегося с публикой Байдена и фактически увел его со сцены, что в глазах многих подчеркнуло немощность президента. Семья также подозревала, что именно Обама стоял за колонкой Джорджа Клуни — организатора того самого вечера, — где тот открыто поставил под вопрос дееспособность президента.

Обама и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси рассчитывали, что нового кандидата выберут через «мини-праймериз», но заявление Байдена в поддержку Камалы Харрис спутало им карты. При этом Обама, в отличие от других видных демократов, долгое время не поддерживал Харрис публично — по информации Карла, из-за сомнений в ее способности победить. «Есть только один темнокожий Иисус», — цитирует книга неназванного старшего советника Байдена, который также работал в Белом доме при Обаме.

Несмотря на первоначальный всплеск энтузиазма, штаб Харрис быстро столкнулся с трудностями. Уверенные дебаты с Трампом и скандал вокруг старых высказываний Вэнса о бездетных женщинах придали ее кампании временный импульс, который вскоре начал угасать. Харрис не удавалось дистанцироваться от непопулярного Байдена, а ее немногочисленные интервью дружественным СМИ не улучшали позиций в опросах. На финише кампании ее команда практически умоляла Трампа о вторых дебатах, предлагая даже лояльный ему Fox News, но республиканец неизменно отказывался.

Харрис объясняет свое поражение нехваткой времени, но, пишет Карл, в окружении Байдена придерживались прямо противоположного взгляда: Харрис проиграла, потому что у нее было слишком много времени. «Чем больше избиратели наблюдали за ней как за кандидатом в президенты, предположил советник [Байдена], тем меньше они были склонны голосовать за нее. Резковато, конечно, но, если судить строго по опросам, этот человек, возможно, был прав, — говорится в книге. — Если бы выборы состоялись на два месяца раньше, она вполне могла бы победить».

«Главное — поговорить с Трампом последним»

Накануне второго президентского срока Дональд Трамп кардинально изменил подход к формированию администрации. В отличие от 2016 года, когда он во многом полагался на рекомендации партийного истеблишмента, на этот раз республиканец решил довериться собственному чутью, чтобы собрать максимально лояльную команду. Трамп сознательно отказался от традиционной помощи федеральных органов, включая проверку биографий кандидатов силами ФБР.

Ключевой фигурой в этом процессе стал Говард Лютник, впоследствии занявший пост министра торговли. Вскоре после выборов он обосновался в «чайной комнате» поместья Мар-а-Лаго, где представлял будущему президенту кандидатов в министры. Помещение было оборудовано несколькими экранами: на одном — краткое досье из пяти пунктов с преимуществами претендента, на другом — записи их недавних телевыступлений, а на третьем — крупные фотографии, поскольку Трампу было важно, чтобы кандидат соответствовал нужному «типажу».

Однако Трамп далеко не всегда следовал рекомендациям Лютника. Ярким примером стало назначение двоих ведущих Fox News — Пита Хегсета (главой Пентагона) и Шона Даффи (министром транспорта). Оба даже не входили в шорт-лист Лютника, но Трамп доверился интуиции. Примечательно, что Даффи изначально претендовал на пост постоянного представителя США при ООН — это позволило бы его многодетной семье (у ведущего девять детей) остаться в Нью-Йорке, а его жене — продолжать вести любимую программу Трампа Fox & Friends. Но Трамп присмотрел на эту должность другого кандидата, и бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибус предложил назначить Даффи в Минтранс, в шутку заметив, что отец девятерых детей лучше других понимает в логистике. Почти с такой же формулировкой Трамп и объявил о назначении ведущего на министерскую должность.

Как отмечает Карл, решающим фактором была не компетентность кандидата, а близость лоббирующего его человека к Трампу: «Главное, как всегда, было успеть поговорить с ним самым последним, прямо перед тем, как он что-то решит». Именно так свои посты получили нынешняя глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Эта же особенность принятия решений привела к провалу февральских переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне встречи, во время совещания Совета национальной безопасности по поводу сделки с Киевом по недрам, Трамп позвонил своему старому соратнику Стиву Бэннону. Тот раскритиковал и саму сделку, и Зеленского. «Если этот выродок сюда пожалует, он будет выпрашивать гарантии безопасности. Ему нельзя доверять. Никому из европейцев нельзя доверять. Путину тоже нельзя доверять, но эти ребята очень скользкие», — будто бы сказал Бэннон. Переговоры закончились перепалкой, а соглашение — причем в сильно измененном виде — было подписано лишь в конце апреля.