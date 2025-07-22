 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Сын Байдена назвал причину плохого выступления отца на дебатах с Трампом

Использование снотворного стало причиной плохого выступления экс-президента США Джо Байдена на дебатах с ныне главой американского государства Дональдом Трампом. Об этом заявил сына Байдена — Хантер. Его интервью опубликовал Channel 5 в своем YouTube.

«Я точно знаю, что случилось на этих дебатах. Он облетел весь мир, по сути, трижды, ему 81 год, он устал как черт, ему дают [снотворное] Ambien, чтобы он мог поспать, [а потом] он поднимается на сцену и выглядит как олень в свете автомобильных фар», — сказал Байден младший.

Байден заявил, что устно одобрил все приказы о помиловании с автоподписью
Политика
Джо Байден

Во время дебатов с Трампом, прошедших в июне 2024 года, Байден выглядел уставшим и растерянным, его речь была сбита. Позже он говорил, что в тот момент на сцене ему хотелось спать: «Я не послушал своих сотрудников… и чуть не уснул на сцене». В партии демократов Байдена стали призывать снять свою кандидатуру с выборов, писало Politico.

Байден публично объявил о выходе из гонки спустя несколько недель после дебатов. Он заявил, что его преемником в гонке будет на тот момент вице‑президент Камала Харрис.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Джо Байден Хантер Байден дебаты Дональд Трамп
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Байден заявил, что устно одобрил все приказы о помиловании с автоподписью
Политика
Байден объяснил использование авторучки для подписи документов
Политика
Байден рассказал о звонках от европейских лидеров с просьбой о советах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 91,51 (+0,43) Инвестиции, 21 июл, 19:45 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 78,33 (+0,01) Инвестиции, 21 июл, 19:45
В Дагестане блогера заочно обвинили в распространении фейков об армии Политика, 05:41
Аэропорт Самары снял ограничения на полеты спустя почти три часа Политика, 05:12
ВОЗ потребовала освободить задержанного в Газе сотрудника организации Политика, 05:01
Эксперты ответили на предупреждения для туристов в Турции из-за холеры Общество, 05:01
Сын Байдена назвал причину плохого выступления отца на дебатах с Трампом Политика, 04:32
В США оценили влияние «прекрасного билля» Трампа на дефицит бюджета Политика, 04:11
В городе в Кабардино-Балкарии объявили ЧС после схода грязевой лавины Общество, 04:01
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Ограничения на полеты в аэропорту Саратова сняли спустя четыре часа Политика, 03:45
В США исключили WSJ из пула для поездки Трампа после статьи об Эпштейне Политика, 03:39
Трамп заявил о готовности вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана Политика, 03:23
В Одессе прогремели взрывы Политика, 03:00
Тегеран назвал условие для возобновления прямых переговоров с США Политика, 02:52
Два российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 02:15
В Израиле объяснили удары по Сирии нежеланием играть «в игрушки» Политика, 02:11