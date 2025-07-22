Сын Байдена назвал причину плохого выступления отца на дебатах с Трампом
Использование снотворного стало причиной плохого выступления экс-президента США Джо Байдена на дебатах с ныне главой американского государства Дональдом Трампом. Об этом заявил сына Байдена — Хантер. Его интервью опубликовал Channel 5 в своем YouTube.
«Я точно знаю, что случилось на этих дебатах. Он облетел весь мир, по сути, трижды, ему 81 год, он устал как черт, ему дают [снотворное] Ambien, чтобы он мог поспать, [а потом] он поднимается на сцену и выглядит как олень в свете автомобильных фар», — сказал Байден младший.
Во время дебатов с Трампом, прошедших в июне 2024 года, Байден выглядел уставшим и растерянным, его речь была сбита. Позже он говорил, что в тот момент на сцене ему хотелось спать: «Я не послушал своих сотрудников… и чуть не уснул на сцене». В партии демократов Байдена стали призывать снять свою кандидатуру с выборов, писало Politico.
Байден публично объявил о выходе из гонки спустя несколько недель после дебатов. Он заявил, что его преемником в гонке будет на тот момент вице‑президент Камала Харрис.
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