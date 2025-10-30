Журналист рассказал о влиятельном выходце из СССР в окружении Трампа
В последние годы особое влияние в окружении президента Дональда Трампа получил 43-летний юрист Борис Эпштейн, родившийся в Москве, рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» (есть в распоряжении РБК).
Эпштейн учился вместе с сыном Трампа Эриком и работал на президентскую кампанию республиканца в 2016 году, но по-настоящему близким советником он стал после выборов 2020-го. Именно тогда он вызвался помочь оспорить итоги голосования, в то время как многие другие соратники покинули Трампа в его «изгнании» в Мар-а-Лаго.
«[Эпштейн] был рядом в ночь промежуточных выборов 2022 года, сидел рядом с Трампом, когда один за другим проигрывали его ставленники в вполне выигрышных гонках. Он был рядом неделей позже, когда Трамп, вопреки советам союзников, объявил о третьем выдвижении в президенты из бального зала Мар-а-Лаго. И он же сопровождал его в залах суда, когда Трамп стал первым в истории экс-президентом, против которого выдвинули обвинения — целых четыре раза», — говорится в книге.
Лояльность, проявленная Эпштейном в трудные минуты, и его советы «бить в ответ» помогли ему завоевать безграничное доверие Трампа. Хотя уроженец СССР не был главным защитником ни по одному из дел экс-президента, ему доверили более важную миссию — подбор и координацию всей его «армии юристов».
Карл описывает Эпштейна как «обманчиво проницательного» человека с «громоподобным голосом», практически всегда одетого в костюм-тройку. В присутствии журналиста он мог ответить на звонок и заговорить по-русски, а затем пояснял, что разговаривал с матерью. Эпштейн помог Трампу «отбиться от лавины судебных проблем и вернуться в Белый дом», и после победы республиканца играл ключевую роль в отборе кандидатов на правительственные посты, в том числе в Министерство юстиции.
Однако в конце 2024 года вокруг Эпштейна разгорелся скандал: несколько членов команды Трампа обвинили его в использовании близости к президенту для личного обогащения и в вымогательстве денег у кандидатов на должности в администрации. По данным журналиста, одной из жертв стал нынешний министр финансов Скотт Бессент: в феврале 2024 года Эпштейн якобы потребовал у него «пособие» в размере $30–40 тыс. в месяц, а затем — инвестицию в $10 млн в баскетбольную лигу «3 на 3» в обмен на продвижение его интересов в Мар-а-Лаго. Бессент отказался и после выборов, опасаясь, что Эпштейн в отместку сорвет его назначение, по совету команды вице-президента Джей Ди Вэнса позвонил юристу, чтобы выяснить его позицию. В ответ тот заявил, что просить уже поздно и несколько месяцев назад надо было делать то, что сказали, ведь он — «Борис, черт побери, Эпштейн».
Юрист кампании Дэвид Уоррингтон провел внутреннее расследование и рекомендовал прекратить сотрудничество с Эпштейном, назвав его действия «потенциально незаконным лоббизмом». Сам Эпштейн отрицал все обвинения, заявив автору книги, что его оклеветали. Несмотря на скандал, он «пережил бурю» и сохранил влияние. Эпштейн не вошел в официальную структуру Белого дома, но стал внешним советником Трампа, отвечающим за его судебные иски против СМИ, включая ABC, и ведущим переговоры с юридическими фирмами, против которых Трамп ввел ограничения за их прежнюю позицию.
«Разумеется, эти действия вызывали споры, но при этом они оказались невероятно прибыльными, принеся миллионы долларов в виде судебных соглашений политическим структурам Трампа и открыв перспективу получения еще сотен миллионов за счет o юридической работы pro bono (лат. «ради общественного блага») в интересах консервативных движений», — говорится в книге. В первые месяцы второго срока Трамп консультировался с Эпштейном практически ежедневно; юрист регулярно бывал в Белом доме и Минюсте, а также нередко сопровождал президента на борту Air Force One.
Книга американского журналиста Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» вышла в издательстве Penguin Random House 28 октября. Журналист ABC News детально описывает закулисные события, приведшие к сенсационной победе Трампа на выборах 2024 года, процесс отбора кандидатов в его администрацию и первые месяцы работы нового правительства.
Борис Эпштейн родился в Москве в 1982 году, а в 1993-м вместе с семьей эмигрировал в США. После окончания юридического факультета он работал в нью-йоркской юридической фирме Milbank, Tweed, Hadley & McCloy. В 2008 году Эпштейн занимал должность помощника по коммуникациям в предвыборной кампании Джона Маккейна и Сары Пэйлин, а во время президентской кампании 2016 года он был старшим советником штаба Дональда Трампа, после чего недолгое время работал в Белом доме. В ноябре 2024 года газета The New York Times сообщала, что Эпштейна рассматривали на должность спецпосланника Трампа по Украине — сейчас это направление курирует бизнесмен Стив Уиткофф.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт