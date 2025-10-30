Журналист рассказал о влиятельном выходце из СССР в окружении Трампа

Родившийся в Москве советник Трампа не отвернулся от него после поражения на выборах 2020 года, подбирал «армию юристов» для судебных тяжб и помогал республиканцу вернуться в Белый дом

В последние годы особое влияние в окружении президента Дональда Трампа получил 43-летний юрист Борис Эпштейн, родившийся в Москве, рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» (есть в распоряжении РБК).

Эпштейн учился вместе с сыном Трампа Эриком и работал на президентскую кампанию республиканца в 2016 году, но по-настоящему близким советником он стал после выборов 2020-го. Именно тогда он вызвался помочь оспорить итоги голосования, в то время как многие другие соратники покинули Трампа в его «изгнании» в Мар-а-Лаго.

«[Эпштейн] был рядом в ночь промежуточных выборов 2022 года, сидел рядом с Трампом, когда один за другим проигрывали его ставленники в вполне выигрышных гонках. Он был рядом неделей позже, когда Трамп, вопреки советам союзников, объявил о третьем выдвижении в президенты из бального зала Мар-а-Лаго. И он же сопровождал его в залах суда, когда Трамп стал первым в истории экс-президентом, против которого выдвинули обвинения — целых четыре раза», — говорится в книге.

Лояльность, проявленная Эпштейном в трудные минуты, и его советы «бить в ответ» помогли ему завоевать безграничное доверие Трампа. Хотя уроженец СССР не был главным защитником ни по одному из дел экс-президента, ему доверили более важную миссию — подбор и координацию всей его «армии юристов».

Карл описывает Эпштейна как «обманчиво проницательного» человека с «громоподобным голосом», практически всегда одетого в костюм-тройку. В присутствии журналиста он мог ответить на звонок и заговорить по-русски, а затем пояснял, что разговаривал с матерью. Эпштейн помог Трампу «отбиться от лавины судебных проблем и вернуться в Белый дом», и после победы республиканца играл ключевую роль в отборе кандидатов на правительственные посты, в том числе в Министерство юстиции.

Однако в конце 2024 года вокруг Эпштейна разгорелся скандал: несколько членов команды Трампа обвинили его в использовании близости к президенту для личного обогащения и в вымогательстве денег у кандидатов на должности в администрации. По данным журналиста, одной из жертв стал нынешний министр финансов Скотт Бессент: в феврале 2024 года Эпштейн якобы потребовал у него «пособие» в размере $30–40 тыс. в месяц, а затем — инвестицию в $10 млн в баскетбольную лигу «3 на 3» в обмен на продвижение его интересов в Мар-а-Лаго. Бессент отказался и после выборов, опасаясь, что Эпштейн в отместку сорвет его назначение, по совету команды вице-президента Джей Ди Вэнса позвонил юристу, чтобы выяснить его позицию. В ответ тот заявил, что просить уже поздно и несколько месяцев назад надо было делать то, что сказали, ведь он — «Борис, черт побери, Эпштейн».

Юрист кампании Дэвид Уоррингтон провел внутреннее расследование и рекомендовал прекратить сотрудничество с Эпштейном, назвав его действия «потенциально незаконным лоббизмом». Сам Эпштейн отрицал все обвинения, заявив автору книги, что его оклеветали. Несмотря на скандал, он «пережил бурю» и сохранил влияние. Эпштейн не вошел в официальную структуру Белого дома, но стал внешним советником Трампа, отвечающим за его судебные иски против СМИ, включая ABC, и ведущим переговоры с юридическими фирмами, против которых Трамп ввел ограничения за их прежнюю позицию.

«Разумеется, эти действия вызывали споры, но при этом они оказались невероятно прибыльными, принеся миллионы долларов в виде судебных соглашений политическим структурам Трампа и открыв перспективу получения еще сотен миллионов за счет o юридической работы pro bono (лат. «ради общественного блага») в интересах консервативных движений», — говорится в книге. В первые месяцы второго срока Трамп консультировался с Эпштейном практически ежедневно; юрист регулярно бывал в Белом доме и Минюсте, а также нередко сопровождал президента на борту Air Force One.

Книга американского журналиста Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» вышла в издательстве Penguin Random House 28 октября. Журналист ABC News детально описывает закулисные события, приведшие к сенсационной победе Трампа на выборах 2024 года, процесс отбора кандидатов в его администрацию и первые месяцы работы нового правительства.

Борис Эпштейн родился в Москве в 1982 году, а в 1993-м вместе с семьей эмигрировал в США. После окончания юридического факультета он работал в нью-йоркской юридической фирме Milbank, Tweed, Hadley & McCloy. В 2008 году Эпштейн занимал должность помощника по коммуникациям в предвыборной кампании Джона Маккейна и Сары Пэйлин, а во время президентской кампании 2016 года он был старшим советником штаба Дональда Трампа, после чего недолгое время работал в Белом доме. В ноябре 2024 года газета The New York Times сообщала, что Эпштейна рассматривали на должность спецпосланника Трампа по Украине — сейчас это направление курирует бизнесмен Стив Уиткофф.