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Беспорядки в аэропорту Махачкалы из-за рейса из Израиля. Главное

Беспорядки в аэропорту Махачкалы из-за рейса из Израиля. Главное
Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за рейса из Израиля начались беспорядки. Позже людей вытеснили оттуда, а СК завел уголовное дело. Главное о произошедшем – в материале РБК
Обстановка в аэропорту Махачкалы
Обстановка в аэропорту Махачкалы (Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС)

Вечером 29 октября в международный аэропорт Махачкалы ворвалась толпа людей. Беспорядки начались из-за рейса, прилетевшего из Израиля на фоне войны в секторе Газа. Аэропорт из-за беспорядков и прорыва его участников на взлетно-посадочную полосу закрыли на неделю. Управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело, квалифицировав события как массовые беспорядки.

Что произошло

  • Люди начали собираться у аэропорта (находится примерно в 16 км от Махачкалы и 4,5 км от Каспийска) вечером 29 октября. В 19:00 по местному времени (совпадает с мск) туда прилетел рейс WZ 4728 из Тель-Авива (Бен-Гурион).
  • Прибывшая к аэропорту толпа людей начала проверять паспорта у людей с целью найти пассажиров, которые прилетели из Израиля, передавали RT и «Осторожно, Новости».
  • Впоследствии собравшиеся люди прорвались в здание международного терминала аэропорта и заблокировали его, а потом — выбежали на взлетно-посадочную полосу, сообщали «Подъем» и «Известия».

Беспорядки в аэропорту Махачкалы из-за рейса из Израиля. Главное
Video

  • Росавиация в 21:33 сообщила о закрытии аэропорта Махачкалы на вылет и прилет на фоне «проникновения неизвестных лиц». Ведомство заявило, что «до нормализации» ситуации отложены три вылета, в том числе в Москву и в Сургут.
  • В Red Wings сообщили РБК, что их рейс, который должен был приземлится в Махачкале этим вечером, перенаправлен в Минеральные Воды. В «Победе» сказали РБК, что отправили свой борт во Владикавказ.
  • В аэропорт прибыл министр по нацполитике Дагестана Энрик Муслимов и призвал собравшихся разойтись. С ним туда приехал региональный министр по делам молодежи Камил Саидов.

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  • К 22:20 аэродром аэропорта Махачкалы был «освобожден от несанкционированно проникших граждан», заявили в Росавиации. Аэропорт Махачкалы, предварительно, будет закрыт на прием воздушных судов до 6 ноября, указало ведомство.
  • В результате беспорядков есть раненые, сообшил Минздрав Дагестана.

Реакция властей

  • Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье 212 УК (Массовые беспорядки; предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы). В аэропорту провели задержания.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы из-за рейса из Израиля. Главное

  • Расследование взяла под контроль прокуратура республики.

  • Управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу пообещало установить личности всех, кто принял участие в беспорядках, отметив, что в аэропорту и прилегающих ему территориях работает система видеонаблюдения.
  • Из-за беспорядков в аэропорту был создан штаб «в связи с общественно-политической ситуацией», его возглавил глава Дагестана Сергей Меликов.
  • Местные власти попросили жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск в связи с «инцидентом» в аэропорту.
  • Действия пришедших в аэропорт глава Дагестана Сергей Меликов «грубым нарушением закона». «Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!» — написал он в своем телеграм-канале.
  • Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев заявил, что переживает «за мусульман, которые сейчас гибнут в Палестине», понимает возмущение людей, но выразил мнение, что штурмом аэропорта и погромами проблемы решать нельзя.

  • После событий в Махачкале канцелярия премьер-министра и министерство иностранных дел Израиля призвали российские правоохранительные органы обеспечить безопасность израильских граждан и евреев, «где бы они ни находились». Израильские власти ожидают, что российские власти «будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян».

Что предшествовало беспорядкам в аэропорту Махачкалы

В ответ на нападение палестинского движения ХАМАС в начале октября Израиль более трех недель наносит удары по сектору Газа. 27 октября израильские власти объявили о расширении своих операций в Газе.

28 октября в городах мира прошли акции в поддержку палестинцев в Газе и против действия Израиля. В тот же день в дагестанском Хасавюрте толпа собралась у отеля «Фламинго» из-за информации о том, что там якобы есть постояльцы-израильтяне.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы из-за рейса из Израиля. Главное

Глава Дагестана Сергей Меликов позднее заявил, что причиной акции у гостиницы стала провокация и фейковая информация из «экстремистских ресурсов, администрируемых врагами России».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Махачкала Дагестан протесты беспорядки Израиль сектор Газа Сергей Меликов
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