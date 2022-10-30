СМИ узнало о расследовании ГУР из-за украинской детали в иранском дроне

Представитель украинского ГУР сообщил каналу, что дрон на 3/4 состоит из американских комплектующих, часть деталей произведена в Китае, Японии, Швеции и Австрии. Один компонент сделан на Украине, какая это деталь, не уточняется

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Специалисты Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны нашли в иранском дроне компонент, произведенный на Украине и теперь выясняют, каким образом он туда попал, передает «Военное телевидение Украины».

«Мы сравнили этот беспилотник с другими БПЛА этой компании и выяснили, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства. Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как они туда попали», — сказал каналу представитель ГУР.

О каком именно компоненте идет речь, канал не сообщил.

Киев не раз обвинял российских военных в ударах по украинской территории с помощью иранских дронов. Например, беспилотник «Герань-2» украинские власти считают версией иранского боевого БПЛА типа Shahed.

Российская и иранская сторона обвинения отвергают. В МИД Ирана назвали предположения безосновательными и подчеркнули, что выступают против поставок вооружений сторонам конфликта. Там добавили, что Тегеран и Москва не углубляли сотрудничество в сфере современных технологий в последнее время. В российском МИДе назвали сообщения слухами, а в Кремле — вбросами. В российском постпредстве при ООН пригрозили секретариату организации пересмотреть отношения в случае начала расследования по беспилотникам.

Евросоюз 20 октября ввел санкции против производителя беспилотников Shahed Aviation Industries. В американском Госдепе выразили озабоченность из-за «недавних поставок иранских беспилотных летательных аппаратов, применявшихся Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры на Украине» и пригрозили использовать «инструменты, которые выходят за рамки санкций».