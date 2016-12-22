Россия заблокировала создание арбитража по спору с ЕС из-за свинины

Москва заблокировала создание третейской группы ВТО для разрешения спора об ограничениях, введенных Россией на ввоз свинины и живых свиней из Европейского союза

Фото: Maurizio Gambarini / DPA / ТАСС

Россия заблокировала учреждение третейской группы Всемирной торговой организации для рассмотрения спора о ввозе на территорию страны живых свиней, свинины и другой свиноводческой продукции из ЕС. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, поступившем в РБК.

​Запрос на создание третейской группы был направлен Брюсселем. ЕС обвиняет Москву в том, что она не исполняет ранее принятое в рамках спора DS475 решение апелляционного органа ВТО по поводу ограничений на импорт свиней и свинины. Однако Москва считает этот шаг необоснованным, подчеркивая, что еще в декабре 2017 года привела ограничительные меры в соответствие с правилами ВТО — «с учетом выводов органа ВТО по разрешению споров».

«Вся необходимая информация о конкретных шагах, принятых Россией, была направлена в орган ВТО по разрешению споров и ЕС также в декабре 2017 года», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Повторное создание третейской группы заблокировать больше будет нельзя, указывала ранее пресс-служба Минэкономразвития.

В декабре 2017 года Евросоюз объявил об обращении в ВТО с просьбой наказать Москву за ограничение ввоза свинины. К тому моменту Россия сняла запрет, введенный в 2014 году из-за вспышек чумы свиней в Литве и Польше, однако европейская свинина осталась под запретом из-за контрсанкций — продовольственного эмбарго, введенного Москвой в ответ на секторальные санкции Евросоюза.

ЕС попросил арбитров ВТО разрешить ему ввести торговые санкции против России на сумму в €2,8 млрд.

По данным на 2013 год, когда ввоз свинины в Россию из ЕС не был запрещен, на российский рынок приходилось 25% доли всего европейского экспорта свинины, его объем оценивался в €1,39 млрд. ​