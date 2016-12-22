Россия сняла введенный из-за АЧС запрет на импорт свинины из ЕС

Россия выполнила требования Всемирной торговой организации (ВТО) и сняла запрет на импорт свинины из стран Евросоюза, который был введен из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства экономического развития, поступившем в РБК. Но при этом в ведомстве отметили, что продэмбарго, которое было введено в ответ на европейские санкции, продолжает действовать.

Орган по разрешению споров ВТО (ОРС) в августе 2016 года постановил, что Россия не выполняет свое обязательство по санитарным или фитосанитарным мерам по международным стандартам. Кроме того, ВТО признала противоречащим международным нормам запрет на импорт свинины из ЕС.

«Добросовестно, в полном объеме и в сроки, установленные ОРС, компетентные российские организации выполнили решение ОРС», — отметили в российском ведомстве.

В начале июня ЕС и Россия проинформировали ОРС о том, что выполнят его рекомендации в течение восьми месяцев и 15 дней. В среду, 6 декабря, срок исполнения подходил к концу.

В Минэкономразвитии заявили, что Россия «не разделяет ряд выводов третейской группы», в частности по приостановке импорта с территорий Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. «Считаем, что, руководствуясь процессуальными формальностями и упустив ключевой фактор продолжающегося распространения АЧС в Евросоюзе, арбитры фактически поверили ЕС «на слово», не проверив эффективность сдерживающих болезнь инструментов», — говорится в сообщении ведомства. В российском Министерстве экономического развития отметили, что в Латвии, Литве, Польше и Эстонии продолжается эпидемия африканской чумы свиней и возникают ее новые вспышки.

В начале 2014 года Россельхознадзор запретил ввоз живых свиней и свиноводческой продукции из стран ЕС. Российское ведомство заявило, что приняло это решение из-за вспышки африканской чумы свиней в Литве и Польше.

В апреле 2014 года Евросоюз запросил консультации с Россией, чтобы отменить запрет, а затем в июне попросил ВТО созвать панель арбитров, чтобы разрешить спор о запрете импорта свинины. Созванные арбитры выступили в поддержку Евросоюза и постановили, что запрет на поставки свинины из всех стран Евросоюза противоречит международным стандартам Всемирной организации по охране здоровья животных и не соответствует обязательству России основывать свои санитарные или фитосанитарные меры на международных стандартах. Кроме того, арбитры сочли неправомерными отдельные запреты России на поставки живых свиней и свинины из Литвы, Латвии, Польши и Эстонии.





До введения запрета, в 2013 году, экспорт свинины из европейских стран в Россию составил €1,4 млрд. Европейская ассоциация сельскохозяйственных кооперативов Copa-Cogeca заявила в мае 2016 года, что цены на свинину упали до минимальной отметки за последние 11 лет. Представители европейской ассоциации выступили с призывом к Еврокомиссии активизировать усилия, чтобы сельскохозяйственная продукция из ЕС вернулась на европейский рынок.