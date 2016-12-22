США заблокировали создание арбитража по спору с Россией в ВТО

Первая попытка России и ряда европейских стран учредить третейскую группу Всемирной торговой организации для рассмотрения спора по тарифам на сталь и алюминий завершилась тем, что США заблокировали создание арбитража, сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития.
Там уточнили, что теперь Москва в ноябре будет повторно просить учредить третейскую группу. В министерстве при этом подчеркнули, что права второй раз заблокировать создание арбитража у США не будет, а потому группу учредят автоматически.
Запрос на создание третейской группы Россия, Норвегия и страны ЕС подали 18 октября. Эта просьба была направлена в ответ на решение Белого дома ввести пошлины на ввоз в США стали и алюминия. На импорт стали были установлены 25-процентные пошлины, на алюминий — 10-процентные.
До подачи заявки на учреждение третейской группы Россия и другие страны проводили консультации с представителями Соединенных Штатов, однако пути разрешения конфликтной ситуации найти не сумели.
В ответ на действия США российская сторона 6 июня увеличила на 25–40% таможенные ставки на ввоз в страну порядка 80 товарных категорий из США. Вашингтон в ответ запросил консультации с ВТО. В российском Минэкономразвития на это заявили, что, по мнению специалистов ведомства, США «неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной», и Москва действует в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам.Помимо России и стран Европы спор с США из-за введенных тарифов ведут Китай, Индия, Канада, Мексика и Турция.