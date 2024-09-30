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Операция Израиля в Ливане ,  
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WP узнала, что Израиль уведомил США о скорой наземной операции в Ливане

WP: Израиль уведомил США о скорой наземной операции в Ливане
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Израиль начнет ограниченную наземную операцию в Ливане с целью уничтожения инфраструктуры «Хезболлы» вдоль границы для защиты жителей расположенных там районов. В рамках подготовки ЦАХАЛ провела рейды на территории соседней страны
Фото: Ayal Margolin / Reuters
Фото: Ayal Margolin / Reuters

Израиль предупредил США, что в ближайшее время собирается начать в Ливане ограниченную наземную операцию, сообщает The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

По словам собеседника издания, израильская кампания будет менее масштабна, чем война в 2006 году. Армия обороны ЦАХАЛ сосредоточится на уничтожении инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» вдоль границы, в том числе ракетных установок и складов с оружием, чтобы устранить угрозу для жителей приграничных районов Израиля, сказал он.

В 2006 году началась вторая ливанская война, которая продлилась около месяца. Предлогом для нее стало пленение нескольких израильских солдат боевиками «Хезболлы». Силы ЦАХАЛ в ходе наступления установили буферную зону вплоть до реки Литани. В Ливан были введены миротворцы ООН. Конфликт привел к значительным разрушениям в Ливане. Порядка 974 тыс. ливанцев были вынуждены покинуть свои дома, было разрушено 125 тыс. жилых домов и квартир.

В понедельник, 30 сентября, израильские войска провели «ограниченные рейды» в Ливане, пишет WP со ссылкой на источник в Израиле. Об этом также сообщила The Wall Street Journal, по данным которой полноценная наземная операция может начаться позже на текущей неделе. Ее точные сроки пока не определены. Бывший высокопоставленный израильский военный Амир Авиви заявил WSJ, что наземное вторжение «неизбежно», а нынешние рейды — это часть подготовки.

WP узнала, что США отговаривают Израиль от наземной операции в Ливане
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена, что израильская операция может перерасти в масштабный и долгосрочный конфликт, пишет WP. Газета ранее сообщала, что Соединенные Штаты отговаривают Израиль от этих планов и ждут вероятного ответа «Хезболлы» на смерть ее лидера Хасана Насраллы, а также возможной атаки со стороны Ирана, который поддерживает группировку. Глава Пентагона Ллойд Остин на этот случай повысил готовность сил США на Ближнем Востоке. В Тегеране при этом заявили, что не будут отправлять войска в Ливан, поскольку «страны региона имеют возможность защитить себя от агрессии режима».

За последние десять дней в результате израильских ударов по Ливану были убиты по меньшей мере шесть высокопоставленных членов «Хезболлы». Этому предшествовали массовые взрывы пейджеров и раций, принадлежащих членам группировки, в ходе которых погибли десятки человек, около 3 тыс. получили ранения. Ливан возложил ответственность за взрывы устройств на Израиль, тот отрицает свою причастность.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после ликвидации Насраллы заявил, что его страна продолжит наносить удары по врагам и в ближайшие дни столкнется «со значительными вызовами».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль Ливан Хезболла США наземная операция Ближний Восток
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