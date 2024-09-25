В Ливане оценили риски тотальной войны с Израилем

По словам советника бывшего президента Ливана, в разгорании полномасштабной войны не заинтересованы ни «Хезболла», ни США. Но даже текущие боевые действия уже привели к масштабным разрушениям на юге республики, рассказал Абу-Зейд

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Обострившееся противостояние между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла» навряд ли перерастет в тотальную войну, заявил РБК Амаль Абу-Зейд, советник бывшего президента Ливана Мишеля Ауна (2016–2022; новый президент не назначен), глава комиссии партии «Свободное патриотическое движение» по связям с Россией и эксперт клуба «Валдай».

По его словам, ни сама «Хезболла», ни ключевой союзник Израиля США не заинтересованы в начале полномасштабной войны. «До этого самого момента, несмотря на всю политическую, дипломатическую, финансовую и даже военную поддержку Израиля со стороны Соединенных Штатов Америки, Вашингтон продолжает оказывать давление на Израиль, с тем чтобы он не атаковал Бейрут», — отметил Абу-Зейд. Политик подчеркнул, что на протяжении последних дней атакам израильской армии подвергались пригороды — традиционно шиитские районы, где живут члены и сторонники «Хезболлы», входящие в так называемый Большой Бейрут, но не сама столица.

Несмотря на то что боевые действия пока не переросли в полномасштабную войну, Ливан уже понес значительный ущерб, рассказал Абу-Зейд, сравнив нынешнюю ситуации со второй ливанской войной. «Та 33-дневная война на самом деле не принесла Израилю никаких успехов, кроме нанесения ущерба инфраструктуре Ливана, разрушению деревень и гибели людей, — подчеркнул политик. — Целые деревни на границе между Ливаном и Израилем были полностью разрушены. Целые здания в пригороде Бейрута разрушены. Люди по обе стороны границы вынуждены оставить свои дома, но особенно много ущерба на нашей стороне, потому что ни у Ливана, ни у «Хезболлы» нет авиации».

Вторая ливанская война началась в 2006 году и продлилась около месяца. Предлогом для нее стало пленение нескольких израильских солдат боевиками «Хезболлы». Силы ЦАХАЛ в ходе наступления вновь установили буферную зону вплоть до реки Литани. В Ливан были введены миротворцы ООН. Конфликт привел к значительным разрушениям в Ливане. Порядка 974 тыс. ливанцев были вынуждены покинуть свои дома, были разрушены 125 тыс. жилых домов и квартир. Прямой экономический урон от войны, по подсчетам Бейрута, составил $2,8 млрд, еще $2,2 млрд составили косвенные убытки.

До нынешней эскалации «Хезболла» заявляла, что не прекратит обстрелы израильской территории до тех пор, пока не будет объявлено перемирие между Израилем и ХАМАС. Во время своей последней речи, сделанной после массового взрыва пейджеров членов «Хезболлы» и начала интенсивных бомбардировок, генеральный секретарь группировки Хасан Насралла вновь заявил, что не откажется от «ударов солидарности» с сектором Газа, тем самым затрудняя возможные переговоры о перемирии. «Мы верим в то, что он говорит, — обычно держит свое слово. Даже Израиль верит тому, что он говорит», — отметил политик.

17–18 сентября в разных частях Ливана сдетонировали сотни пейджеров, раций и других портативных устройств, принадлежащих членам «Хезболлы». Погибли десятки человек, свыше 4 тыс. человек получили различные ранения, некоторые даже лишились зрения. Вслед за этим Армия обороны Израиля приступила к интенсивным бомбардировкам инфраструктуры, складов и других объектов «Хезболлы». Операция получила кодовое название «Стрелы севера».

Лишь за 23 сентября, по данным ливанских властей погибли около 500 человек — это максимальный показатель со времен гражданской войны в республике 1975–1990 годов. В ЦАХАЛ связали высокое число жертв со вторичными взрывами снарядов, хранившихся в зданиях, по которым были нанесены удары. 24 сентября израильская армия распространила свой призыв к эвакуации жителей всех ливанских деревень, где может храниться оружие «Хезболлы».