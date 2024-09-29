Остин повысил готовность сил на Ближнем Востоке в случае агрессии Ирана
Глава Пентагона Ллойд Остин повысил готовность сил США на Ближнем Востоке к развертыванию в случае агрессии со стороны Ирана, соответствующий документ опубликован на сайте Пентагона.
«Госсекретарь также повысил готовность дополнительных сил США к развертыванию, усилив нашу готовность реагировать на различные непредвиденные обстоятельства», — говорится в сообщении.
Как отметил Остин, США не допустят, чтобы Иран расширил конфликт. В том случае, если будут нанесены удары по американскому персоналу в регионе, США примут все необходимые меры для защиты.
В связи с этим Остин также распорядился усилить «присутствие истребительной и ударной эскадрилий», а также еще больше укрепить возможности по поддержке обороны с воздуха в ближайшие дни.
Накануне президент США Джо Байден поручил оценить и при необходимости скорректировать расстановку американских сил на Ближнем Востоке.
Это связано с недавним убийством лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате массированного удара Израиля по подземному центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте.
Байден ранее заявил, что Израиль не предупредил США о планах ударить по Бейруту. Источники CNN сообщили, что Тель-Авив уведомил Вашингтон всего за несколько минут до атаки.
В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан уверен, что «приказ об этом террористическом акте был отдан из Нью-Йорка». Он также добавил, что «американцы не могут отрицать своего пособничества сионистам».
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