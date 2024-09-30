Кремль оценил возможность применения ядерного оружия из-за атак дронов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ядерная доктрина России — чрезвычайно важный документ, но связывать с ним все события в рамках военных действий не нужно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, считает ли Кремль атаку дронов 29 сентября, в рамках которой над страной сбили 125 беспилотников попыткой провокации или проверкой «серьезности намерений», с учетом того, что она произошла после анонсирования изменений в ядерной доктрине России. Также у пресс-секретаря президента поинтересовались, будут ли такие случаи считаться основанием для применения ядерного оружия.

«Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важный, приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом. Но специальная военная операция продолжается своим ходом, здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки», — сказал Песков.

Российское Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении дронов после начала военной операции. Периодически российская территория подвергается массовым атакам беспилотников.

Материал дополняется.