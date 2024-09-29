За ночь над Россией сбили 125 дронов
В ночь на 29 сентября дежурные средства ПВО сбили над российской территорией 125 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.
Над Волгоградской областью уничтожили 67 дронов, 18 — над Ростовской. В Воронежской и Белгородской областях сбили по 17 БПЛА, еще по одному — над территорией Брянской, Курской областей и Краснодарского края. Еще три аппарата подавили над акваторией Азовского моря.
Воронежский губернатор Александр Гусев сообщал, что несколько подавленных и сбитых дронов упали в Воронеже и пригородах, один из аппаратов попал в жилой комплекс на Московском проспекте, начался пожар. Еще одно возгорание произошло в жилой застройке в левобережной части города, кроме того, повреждена крыша дома за пределами города.
В Волгоградской области, по словам губернатора Андрея Бочарова, пострадавших и повреждений нет. Ростовские власти также не сообщали о раненых. Как отмечал глава региона Василий Голубев, массированной атаке подвергся север области.
В Краснодарском крае в селе Шабельское подавленный дрон врезался в дерево и взорвался, у расположенного неподалеку дома выбило окна и двери, живущая там семья не пострадала.
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