За ночь над Россией сбили 125 дронов

Минобороны: ПВО сбила за ночь 125 дронов над семью регионами и Азовским морем

Больше всего дронов уничтожили над Волгоградской областью, власти сообщали об отсутствии пострадавших и повреждений. В Воронеже один из сбитых БПЛА упал в жилом комплексе, начался пожар

В ночь на 29 сентября дежурные средства ПВО сбили над российской территорией 125 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

Над Волгоградской областью уничтожили 67 дронов, 18 — над Ростовской. В Воронежской и Белгородской областях сбили по 17 БПЛА, еще по одному — над территорией Брянской, Курской областей и Краснодарского края. Еще три аппарата подавили над акваторией Азовского моря.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщал, что несколько подавленных и сбитых дронов упали в Воронеже и пригородах, один из аппаратов попал в жилой комплекс на Московском проспекте, начался пожар. Еще одно возгорание произошло в жилой застройке в левобережной части города, кроме того, повреждена крыша дома за пределами города.

В Волгоградской области, по словам губернатора Андрея Бочарова, пострадавших и повреждений нет. Ростовские власти также не сообщали о раненых. Как отмечал глава региона Василий Голубев, массированной атаке подвергся север области.

В Краснодарском крае в селе Шабельское подавленный дрон врезался в дерево и взорвался, у расположенного неподалеку дома выбило окна и двери, живущая там семья не пострадала.