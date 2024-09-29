Лавров оценил понимание Западом сигнала о ядерной доктрине

Когда Запад примет решение о разрешении Киеву ударов вглубь России, Москве станет ясно, понят ли ее сигнал об изменении ядерной доктрины. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН глава МИД России Сергей Лавров.

«Когда мы говорим что-то публично, особенно когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышат. <...> Поймем, как они (Запад — РБК) это понимают в случае, когда станет окончательно ясно, дадут ли они Украине разрешение на дальнобойные орудия, тогда будет понятно, как они поняли то, что услышали», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Так он ответил на вопрос о том, какой сигнал Россия посылала Западу изменениями в ядерной доктрине России.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину.

В обновленной редакции документа расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются «мероприятия ядерного сдерживания».

В Кремле заявили, что эти изменения можно считать определенным сигналом западным странам, который предупреждает их «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные изменения российской ядерной доктрины «безответственными» и «несвоевременными». Генсек НАТО Йенс Столтенберг счел их целью «запугивание».