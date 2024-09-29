 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров оценил понимание Западом сигнала о ядерной доктрине

Лавров связал понимание сигнала о ядерной доктрине с разрешением на удары
Сюжет
Военная операция на Украине

Когда Запад примет решение о разрешении Киеву ударов вглубь России, Москве станет ясно, понят ли ее сигнал об изменении ядерной доктрины. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН глава МИД России Сергей Лавров.

«Когда мы говорим что-то публично, особенно когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышат. <...> Поймем, как они (Запад — РБК) это понимают в случае, когда станет окончательно ясно, дадут ли они Украине разрешение на дальнобойные орудия, тогда будет понятно, как они поняли то, что услышали», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Так он ответил на вопрос о том, какой сигнал Россия посылала Западу изменениями в ядерной доктрине России.

Лавров заявил, что Зеленский хочет вовлечь НАТО в конфликт с Россией
Политика
Сергей Лавров

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину.

В обновленной редакции документа расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются «мероприятия ядерного сдерживания».

В Кремле заявили, что эти изменения можно считать определенным сигналом западным странам, который предупреждает их «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные изменения российской ядерной доктрины «безответственными» и «несвоевременными». Генсек НАТО Йенс Столтенберг счел их целью «запугивание».

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Сергей Лавров МИД Генассамблея ООН Запад ядерная доктрина
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Захарова рассказала об очереди к Лаврову после выступления в ООН
Политика
Лавров заявил, что Зеленский хочет вовлечь НАТО в конфликт с Россией
Политика
Песков назвал роль заявлений Запада в изменении ядерной доктрины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
В Минске сообщили о бегстве десятков тысяч украинцев из ЕС в БелоруссиюПолитика, 03:02
Журналистку вывели со встречи с Санду из-за русского языкаПолитика, 02:47
Алаудинов рассказал о мошенниках, представлявшихся бойцами «Ахмата»Политика, 02:45
Самолет экстренно сел в Ульяновске из-за смерти пассажира в туалетеОбщество, 02:42
Лавров оценил понимание Западом сигнала о ядерной доктринеПолитика, 02:19
Голубев сообщил о массированной атаке дронов на севере Ростовской областиПолитика, 02:05
В работе TikTok возник сбойОбщество, 01:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ТАСС узнал, что в деле Иванова может появиться новое обвинениеОбщество, 01:14
На Кубани подавленный РЭБ беспилотник врезался в дерево и взорвалсяПолитика, 01:05
Три человека пострадали в результате атаки дрона в Белгородской областиПолитика, 00:58
В Германии серию взрывов в Кельне связали с разборками мафииОбщество, 00:40
Лавров заявил о готовности помочь Грузии в примирении с Южной ОсетиейПолитика, 00:29
Захарова рассказала об очереди к Лаврову после выступления в ООНПолитика, 00:09
Богомаз сообщил об уничтожении дрона над Брянской областьюПолитика, 00:06