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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии Нелеповки в ДНР

Российские военные заняли Нелеповку в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские военные также поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромную инфраструктуру Украины и воинский эшелон
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Нелеповка в ДНР, сообщает Минобороны. Этот поселок находится между Новгородским (Нью-Йорком) и Торецком, бои за который продолжаются.

24 сентября Минобороны отчитывалось, что российские войска нанесли поражение украинским силам у ряда сел в ДНР, в числе которых была Нелеповка.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

После начала боев в Курской области министерство регулярно сообщает о взятии населенных пунктов в Донбассе. Например, на прошлой неделе под российский контроль перешли Мариновка и Украинск в Покровском районе ДНР и расположенное неподалеку село Лесовка, а также Макеевка в Сватовском районе ЛНР.

Российский президент Владимир Путин отмечал резкое увеличение темпов наступления в Донбассе, украинские власти также признавали непростое положение ВСУ на этом направлении.

В сегодняшней сводке Минобороны говорится, что российские авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили арсенал, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромную инфраструктуру, воинский эшелон в районе разгрузки, а также места расположения украинских войск и военной техники в 124 районах.

За сутки российские средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских дрона.

Теги
ДНР Минобороны Украина Военная операция на Украине
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