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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии под контроль Мариновки

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские военные заняли очередной населенный пункт в ДНР. Речь идет о покровском направлении. Взятие Мариновки открывает путь к Селидово — одному из крупных укрепрайонов ВСУ
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Мариновка. Об этом сообщило Минобороны России.

Село Мариновка находится примерно в 16 км к юго-востоку от Покровска.

Накануне, 26 сентября, Минобороны отчиталось о взятии под контроль города Украинска, который также находится в Покровском районе ДНР. Он расположен между крупными укрепрайонами украинских сил — городами Селидово (с севера) и Горняк (с юга).

Все три города располагаются на возвышенности. Взятие Мариновки улучшает позиции российских военных на подступах к Селидово.

NYT рассказала о «кошмаре» ВСУ в районе Покровска и Угледара
Политика
Фото:Минобороны России

О том, что российские войска продолжают наступление по всей линии фронта в Донбассе и вплотную подошли к Покровску — важнейшему логистическому пункту для ВСУ, — накануне со ссылкой на украинских военных написала The New York Times. Один из источников назвал бои в районе города «кошмаром» и выразил опасения, что город «обречен», даже если его группа удержит позиции.

Наиболее нестабильной частью фронта на данный момент украинские военные назвали район Угледара — города на «стратегическом стыке Донецкой и Запорожской областей». По словам бойцов, российские военные заняли ключевые шахты рядом с городом и фактически взяли его в полукольцо. «Если им удастся прорваться через мины, Угледар окажется в полном окружении», — заявил NYT один из источников.

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Минобороны ДНР Донбасс Покровск Украина Военная операция на Украине
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