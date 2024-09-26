Минобороны сообщило о взятии города Украинск под контроль

Группировка войск «Центр» после «решительных действий» взяла под контроль город Украинск в ДНР, сообщило Минобороны.

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Российские военные взяли под контроль город Украинск. Об этом сообщило Минобороны.

В ведомстве заявили, что он был взят «в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр».

Накануне о взятии Украинска сообщал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, он был «недавно освобожден». «Мы видим, что там говорить, за Красногоровку достаточно успешно идет продвижение», — говорил он.

Украинск — город в Покровском районе ДНР, расположенный между крупными укрепрайонами ВСУ — городами Селидово (с севера) и Горняк (с юга). Все три города расположены на возвышенности. От Украинска до Покровска примерно 20 км по прямой.

Также российские войска продвигались в районе Селидово, сообщал Пушилин. В Торецке шли «очень непростые бои», говорил он.

Минобороны России с начала года сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР. Среди них один из крупнейших — Авдеевка. Кроме того, российские войска подходили к окраинам Покровска.

Для украинских войск по всей линии фронта в зоне боевых действий ситуация остается сложной, сообщал Генштаб Вооруженных сил Украины. Россия использовала преимущество в живой силе и технике и постоянно атаковала, сообщали на Украине.