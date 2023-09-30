Палата представителей США одобрила проект бюджета без помощи Украине

Нижняя палата Конгресса США поддержала проект бюджета, в который вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. Теперь проголосовать должен Сенат

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Палата представителей США утвердила проект финансирования правительства на 45 дней, в который не вошла помощь Украине. Трансляцию вел C-SPAN.

Законопроект поддержали 209 демократов и 126 республиканцев. Против проголосовали 91 человек, таким образом документ получил более двух третей голосов.

Теперь документ отправится в верхнюю палату Конгресса США — Сенат.

С 1 октября в США начинается новый финансовый год. Если к этому моменту бюджет не будет согласован, федеральное правительство остановит работу (шатдаун). Самый продолжительный шатдаун в истории страны случился при Дональде Трампе, он продлился 34 дня и закончился 25 января 2019 года.



Палата представителей — нижняя палата конгресса США. Сейчас в ней преобладают республиканцы. В то же время верхнюю палату — сенат — контролируют демократы. Согласовать бюджет должен конгресс.

Демократическое большинство в сенате и меньшинство в палате представителей ранее предлагало принять временный бюджет (в нем заложена помощь Украине на $6 млрд вместо $24 млрд, которые просил президент США Джо Байден), который позволит правительству страны продлить работу на полтора месяца — до 17 ноября. Однако спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти высказался за исключение средств на помощь Украине из этого законопроекта. Его предложение не поддержали.

Президент США Джо Байден называл неприемлемыми разногласия в конгрессе, которые ставят правительство США под угрозу шатдауна. Вместе с тем американский президент говорил, что не знает способа, как предотвратить шатдаун. После этого, 30 сентября, Маккарти сообщил, что палата представителей представила краткосрочный проект бюджета (на 45 дней), в который не входит помощь Украине.

Республиканцы в палате представителей США ожидают, что приостановка работы правительства может продлиться как минимум две недели, писала The Washington Post со ссылкой на источники. CNN сообщал, что Байден намерен собрать правительство на следующей неделе, чтобы обсудить меры по поддержанию непрерывной работы в условиях шатдауна. Единого мнения относительно его продолжительности в администрации президента нет, передавал телеканал со ссылкой на собеседников.