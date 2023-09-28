Президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить приостановку работы правительства (шатдаун) США, которая может произойти 1 октября. Его слова приводит The Hill.

Так глава государства ответил на вопрос, что можно сделать сейчас, чтобы гарантировать, что приостановки не произойдет. «Если бы я знал это, я бы уже это сделал», - сказал Байден на встрече с Советом по науке и технологиям.

Президент США не согласился с мнением, что шатдаун неизбежен. «Я не думаю, что в политике есть что-то неизбежное», - заявил он.

Конгресс США должен до конца сентября согласовать проект бюджета, хотя бы краткосрочный, в противном случае наступит шатдаун. С 1 октября в стране начинается новый финансовый год, и если финансирование к этой дате не согласуют, то федеральному правительству придется приостановить работу. В последний раз шатдаун в США случился при президенте Дональде Трампе в 2018 году.

Байден призывал республиканцев, которые контролируют палату представителей, принять меры для предотвращения шатдауна. Об обвинял спикера палаты представителей США Кевина Маккарти в отказе от соглашения по предотвращению потенциального дефолта США по госдолгу, которое включало ограничения на дискреционные расходы.

«Небольшая группа радикально настроенных республиканцев в палате представителей не хочет выполнять условия», — заявлял президент , подчеркивая, что приостановка работы правительства дорого обойдется американцам. По мнению Байдена, республиканцы запустили процедуру импичмента против него, чтобы устроить шатдаун.

Накануне сенат США, который контролируют демократы, опубликовал законопроект о временном бюджете США до 17 ноября. Forbes писал, что в него, в частности, не заложены средства на борьбу с мигрантами, с чем могут не согласиться республиканцы. Кроме того, разногласия вызывает размер помощи Украине. Байден запрашивал у конгресса $24 млрд на эти цели (срок не уточнялся), документ предусматривает выделение только $6 млрд.

Россия осуждает предоставление помощи Украине. Кремль не раз отмечал, что поставки вооружений и другое содействие со стороны США говорят о вовлеченности Вашингтона в конфликт Москвы и Киева.