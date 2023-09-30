Палата представителей США проголосует по проекту бюджета без помощи Киеву

В проект бюджета США на 45 дней от палаты представителей войдет финансирование правительства и помощь пострадавшим от стихийных бедствий, заявил Маккарти. Конгресс должен согласовать бюджет до 1 октября во избежание шатдауна

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Палата представителей США представила проект бюджета на 45 дней, в который не входит помощь Украине, голосование пройдет в ближайшее время, сообщил спикер, республиканец Кевин Маккарти.

В соцсети X (бывшая Twitter) он написал: «Палата представителей проголосует по краткосрочному законопроекту, который сохранит работу правительства и окажет помощь в случае стихийных бедствий американцам от Флориды до Гавайев. Ничего больше. Ничего меньше».

С 1 октября в США начинается новый финансовый год. Если к этому моменту бюджет не будет согласован, федеральное правительство остановит работу (шатдаун). Самый продолжительный шатдаун в истории страны случился при Дональде Трампе, он продлился 34 дня и закончился 25 января 2019 года. Палата представителей — нижняя палата Конгресса США. Сейчас в ней преобладают республиканцы. В то же время верхнюю палату — Сенат — контролируют демократы. Согласовать бюджет должен Конгресс.

Демократическое большинство в сенате и меньшинство в палате представителей ранее предлагало принять временный бюджет (в нем заложена помощь Украине на $6 млрд вместо $24 млрд, которые просил президент США Джо Байден), который позволит правительству страны продлить работу на полтора месяца — до 17 ноября.

Маккарти высказался за исключение средств на помощь Украине из этого законопроекта. Его предложение не поддержали. Однако большинство конгрессменов в сенате и палате представителей выступили за отдельную меру по финансированию Украины на $300 млн, а вариант с выделением Киеву $6 млрд одобрила часть республиканцев.

Байден заявил, что разногласия в Конгрессе, которые ставят правительство США под угрозу шатдауна, неприемлемы. Он раскритиковал Маккарти. Вместе с тем американский президент говорил, что не знает способа предотвратить шатдаун.

Республиканцы в палате представителей США ожидают, что приостановка работы правительства может продлиться как минимум две недели, писала The Washington Post со ссылкой на источники. CNN сообщал, что Байден намерен собрать правительство на следующей неделе, чтобы обсудить меры по поддержанию непрерывной работы в условиях шатдауна. Единого мнения относительно его продолжительности в администрации президента нет, передавал канал со ссылкой на собеседников. О подготовке плана на случай шатдауна заявляли Пентагон и Госдеп.