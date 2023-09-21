WSJ узнала, что республиканцы выступили против помощи Украине на $24 млрд

Байден запросил у конгресса выделение дополнительных $24 млрд на помощь Украине в августе. По данным WSJ, группа из 29 республиканцев выступила против выделения средств. Москва критикует военную помощь Украине со стороны Запада

Владимир Зеленский (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Группа законодателей-республиканцев в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон направила в Административно-бюджетное управление США письмо, в котором члены обеих палат конгресса США выступили против дополнительной финансовой помощи Киеву на $24 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документ.

По данным издания, республиканцы усомнились в необходимости дополнительной помощи и выразили беспокойство по поводу финансирования в размере $100 млрд, уже одобренного конгрессом США. Они в том числе раскритиковали «нечеткую стратегию» администрации Байдена, которая, по их мнению, взяла на себя «бессрочные обязательства» перед Украиной.

По мнению законодателей, американцы должны получить больше информации о том, на что расходуются средства, уже выделенные США Украине. «Как продвигается контрнаступление? Украинцы ближе к победе, чем они были полгода назад? Какова стратегия, каков запасной план президента? — приводит WSJ выдержку из письма. — Удовлетворение запроса [Байдена] без ответов на эти вопросы было бы абсурдным уходом Конгресса от ответственности».

Газета уточняет, что письмо подписали 23 члена палаты представителей и шесть сенаторов от Республиканской партии.

С начала российской военной операции на Украине США и другие западные страны оказывают Киеву гуманитарную, финансовую и военную помощь. По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил только военной помощи почти на $44 млрд. В том же месяце Байден запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на помощь Украине на 2024 год.

Выделение этих средств, а также другие оборонные нужды страны должны быть дополнены законопроектом о краткосрочном государственном финансировании, который американский конгресс должен принять до 30 сентября, чтобы предотвратить приостановку работы.

19 сентября спикер палаты представителей США Кевин Маккарти (республиканец) заявил, что не сможет гарантировать президенту Зеленскому новый раунд финансирования на $24 млрд и будет требовать при встрече отчетности за уже предоставленную американскую помощь. До этого о том, что власти США фиксируют рост числа конгрессменов, критикующих помощь Украине, говорил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Россия осуждает выделение военной помощи Украине западными странами. В Кремле отмечали, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.