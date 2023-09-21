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Война санкций ,  
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WSJ узнала, что республиканцы выступили против помощи Украине на $24 млрд

WSJ: республиканцы выступили против пакета помощи Украине на $24 млрд
Сюжет
Война санкций
Байден запросил у конгресса выделение дополнительных $24 млрд на помощь Украине в августе. По данным WSJ, группа из 29 республиканцев выступила против выделения средств. Москва критикует военную помощь Украине со стороны Запада
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Группа законодателей-республиканцев в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон направила в Административно-бюджетное управление США письмо, в котором члены обеих палат конгресса США выступили против дополнительной финансовой помощи Киеву на $24 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документ.

По данным издания, республиканцы усомнились в необходимости дополнительной помощи и выразили беспокойство по поводу финансирования в размере $100 млрд, уже одобренного конгрессом США. Они в том числе раскритиковали «нечеткую стратегию» администрации Байдена, которая, по их мнению, взяла на себя «бессрочные обязательства» перед Украиной.

По мнению законодателей, американцы должны получить больше информации о том, на что расходуются средства, уже выделенные США Украине. «Как продвигается контрнаступление? Украинцы ближе к победе, чем они были полгода назад? Какова стратегия, каков запасной план президента? — приводит WSJ выдержку из письма. — Удовлетворение запроса [Байдена] без ответов на эти вопросы было бы абсурдным уходом Конгресса от ответственности».

Газета уточняет, что письмо подписали 23 члена палаты представителей и шесть сенаторов от Республиканской партии.

С начала российской военной операции на Украине США и другие западные страны оказывают Киеву гуманитарную, финансовую и военную помощь. По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил только военной помощи почти на $44 млрд. В том же месяце Байден запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на помощь Украине на 2024 год.

Выделение этих средств, а также другие оборонные нужды страны должны быть дополнены законопроектом о краткосрочном государственном финансировании, который американский конгресс должен принять до 30 сентября, чтобы предотвратить приостановку работы.

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19 сентября спикер палаты представителей США Кевин Маккарти (республиканец) заявил, что не сможет гарантировать президенту Зеленскому новый раунд финансирования на $24 млрд и будет требовать при встрече отчетности за уже предоставленную американскую помощь. До этого о том, что власти США фиксируют рост числа конгрессменов, критикующих помощь Украине, говорил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Россия осуждает выделение военной помощи Украине западными странами. В Кремле отмечали, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Республиканская партия США финансовая помощь Военная операция на Украине
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