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Военная операция на Украине ,  
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Китайские компании сократили поставки дронов на Украину

NYT: китайские компании сократили поставки дронов на Украину из-за новых правил
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Военная операция на Украине
Китайские компании после введения экспортного контроля 1 сентября сократили поставки дронов на Украину. Украинцам приходится прибегать в том числе к контрабанде комплектующих, пишет NYT. Киев опроверг «сверхкритические проблемы»
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

После введения 1 сентября в Китае контроля за экспортом дронов китайские компании сократили поставки беспилотников и комплектующих на Украину, пишет The New York Times со ссылкой на торговые данные, украинских производителей аппаратов и их операторов.

По словам собеседников издания, компании из Китая, которые готовы продолжать поставки дронов на Украину, настаивают на использовании сложных торговых сетей. Некоторым покупателям приходится провозить контрабандой или одалживать у знакомых из-за рубежа компоненты для беспилотников. Многие собеседники NYT выразили опасения, что введенный Пекином экспортный контроль может усугубить ситуацию.

За первые полгода 2023-го китайские компании поставили на Украину беспилотников и комплектующих на сумму чуть более $200 тыс., пишет издание со ссылкой на торговые данные. По информации британского Королевского института объединенных служб, Украина теряет примерно 10 тыс. беспилотников в месяц.

Отмечается, что в первые недели конфликта ВСУ использовали коптеры Mavic от DJI. Однако в апреле 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в России и на Украине. DJI в письме подчеркнула, что неоднократно уведомляла своих дистрибьюторов о запрете на продажу своей продукции клиентам из этих стран.

Газета отмечает, что, по данным исследовательской группы DroneAnalyst, на долю крупнейшего китайского производителя беспилотников DJI приходится более 90% мирового рынка потребительских дронов.

NYT пишет, что хотя заменить китайские дроны довольно трудно, предварительные признаки показывают, что Украина находит запчасти из Европы, США и других стран, таких как Тайвань, для некоторых продвинутых беспилотных летательных аппаратов.

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Производитель дронов-разведчиков «Укрспецсистемы» заявил, что из-за проблем с цепочкой поставок из Китая компания почти прекратила использовать продукцию оттуда. «Сегодня мы практически не используем никаких китайских комплектующих, потому что видим и чувствуем, как Китай намеренно задерживает доставку любых товаров в Украину», — говорится в сообщении.

Министр по цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признал, что некоторые небольшие компании столкнулись с проблемами со стороны поставщиков из Китая. «Но говорить о том, что существуют какие-то сверхкритические проблемы, которые препятствуют развитию, — такого нет», — подчеркнул он.

Китай решил ограничить экспорт дронов и оборудования для производства беспилотников с целью «защиты национальной безопасности и интересов», заявили в Министерстве коммерции страны в конце июля. До этого Пекин ужесточал контроль за экспортом используемых в производстве микросхем металлов, которые применяются в том числе в военной промышленности. Это произошло после того, как США ограничили доступ Китая к некоторым технологиям, включая оборудование для производства микросхем.

В Вашингтоне не раз заявляли, что Пекин поставляет дроны Москве для использования в военных действиях, однако доказательств этого не приводили. Китай эти обвинения отвергал, называя необоснованными. В Кремле говорили, что Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции.

В сентябре «Коммерсантъ» писал о проблемах с дронами массой более 4 кг и комплектующими к ним у российских продавцов и производителей из-за экспортного контроля. В Минпромторге заявили, что уведомлений об этом в ведомство не поступало.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Китай Украина дроны экспорт
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