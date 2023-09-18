Минпромторг ответил на сообщения о проблемах с поставками дронов из Китая

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Минпромторг не получал обращений от производителей о проблемах с поставками беспилотников и комплектующих для них из Китая. Об этом РБК сообщили ведомстве.

Китай с 1 сентября ограничил экспорт дронов и оборудования для производства беспилотников. Это было сделано с целью «защиты национальной безопасности и интересов», заявили в китайском Министерстве коммерции. Ранее Пекин ужесточил контроль за экспортом используемых в производстве микросхем металлов, которые применяются в том числе в военной промышленности. Это произошло после того, как США ограничили доступ Китая к некоторым технологиям, включая оборудование для производства микросхем.

После вступления в силу этих ограничений «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на участников рынка, что российские ретейлеры и производители дронов столкнулись с дефицитом беспилотников массой более 4 кг и комплектующих к ним.

В Минпромторге, в свою очередь, подчеркнули, что отслеживают ситуацию с ограничениями, которые ввел Пекин. Производителей дронов заранее предупредили о необходимости нарастить запасы до введения экспортного контроля, отметили в министерстве.

«На текущий момент обращения от производителей о наличии проблем с экспортом БАС и комплектующих в Минпромторг России не поступали», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что ведомство «обеспечивает максимальное содействие» производителям в этом вопросе, в том числе через торговое представительство России в Китае.

США, которые ограничили доступ Китаю к оборудованию для производства микросхем, не раз заявляли, что Пекин поставляет дроны Москве для использования в военных действиях. Однако доказательств Вашингтон не приводил. Власти Китая эти обвинения отвергали и называли необоснованными. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что России хватает собственного потенциала для продолжения спецоперации.