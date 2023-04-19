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Военная операция на Украине ,  
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Пекин назвал ложью данные об экспорте дронов в зону конфликта на Украине

Минкоммерции Китая: данные о поставках дронов в зону боевых действий на Украине — ложь
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Информация о поставках китайских беспилотников в зону конфликта на Украине является ложью, заявило Минкоммерции Китая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Министерство обвинило США в распространении «безосновательной ложной информации об экспорте Китаем беспилотников», чтобы «очернить китайские компании». В ведомстве также осудили американские власти за поставку оружия и снаряжения на Украину. По мнению Минкоммерции, США делают это, «не осмысливая свои поступки».

В министерстве подчеркнули, что в украинском конфликте «не подливают масла в огонь» и строго контролируют экспорт дронов. При этом, как отмечается в сообщении, касаемо обычных беспилотников, международный экспортный контроль отсутствует. «С начала украинского кризиса некоторые китайские компании, производящие гражданские беспилотники, выступили с инициативой приостановить свою деятельность в зонах конфликтов, что еще раз доказывает, что некоторые сообщения иностранных СМИ являются беспочвенными и преднамеренно искаженными», — заявили в Минкоммерции.

13 апреля The Washington Post сообщила, что в слитых документах Пентагона нашли данные о том, что Центральная военная комиссия Китая «одобрила дополнительные поставки» вооружений в Россию. По данным американской разведки, Китай намеревался замаскировать поставки военной техники под гражданскую технику.

На следующий день глава китайского МИДа Цинь Ган заявил, что КНР не будет поставлять оружие ни России, ни Украине. «Мы не будем продолжать подливать масла в огонь», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте отмечал, что Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции.

 

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