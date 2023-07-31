Китай ограничит экспорт дронов

Китай с 1 сентября ограничит экспорт дронов и комплектующих для них

Ограничения вступят в силу 1 сентября и затронут некоторое оборудование, включая ряд двигателей для дронов, лазеры, оборудование связи и системы защиты от беспилотников

Фото: Zuma / ТАСС

Китай решил ограничить экспорт дронов и оборудования для производства беспилотников с целью «защиты национальной безопасности и интересов», сообщает Reuters со ссылкой на Министерство коммерции страны.

Ограничения вступят в силу 1 сентября. Они затронут часть оборудования, включая ряд двигателей для дронов, лазеры, оборудование связи и системы защиты от беспилотников.

Под экспортный контроль также попадет часть непредназначенных для военных целей дронов. Экспорт любых гражданских беспилотников для военных целей запрещен, подчеркнул представитель ведомства. Таким образом, Китай показывает себя как «ответственная страна», отметил он.

Китай экспортирует дроны в ряд стран, в том числе в США. По данным американских законодателей, более половины беспилотников, продаваемых в стране, производится китайской компанией DJI.

В DJI заявили, что строго соблюдают правила стран, где работают, включая китайские экспортные ограничения. «Мы никогда не разрабатывали и не производили продукцию и оборудование военного назначения, как и никогда не продвигали и не продавали нашу продукцию для использования в военных конфликтах или войнах в какой-либо стране», — подчеркнул производитель.

Министерство коммерции отвергало обвинения западных СМИ в адрес Китая в поставках дронов для боевых действий на Украине, назвав их необоснованными. О таких поставках, в частности, писала The Washington Post. По ее информации, в слитых документах Пентагона нашли информацию о том, что Центральная военная комиссия КНР «одобрила дополнительные поставки» вооружений в Россию. В МИД Китая после публикации заявили, что не поставляют оружие ни России, ни Украине.

Президент США Джо Байден в феврале заявлял, что Вашингтон пока не видел, чтобы Китай передавал России оружие для использования на Украине, но в случае подобных поставок пригрозил Пекину последствиями. В Кремле говорили, что Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции.

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Ранее Китай объявил об ограничении экспорта ряда металлов, используемых в производстве микросхем. Это произошло после того, как США ограничили доступ Пекина к некоторым технологиям, включая оборудование для производства микросхем, отмечает агентство.

Речь идет о контроле за экспортом галлия и германия — эти металлы необходимы для производства полупроводников, чипов, электромобилей и телекоммуникаций. Они также используются в военной промышленности. С 1 августа их вывоз будет подлежать экспортному контролю.