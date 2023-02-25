Китай заподозрили в намерениях передать России дроны и артиллерию

Как заявил президент США Джо Байден, Вашингтон пока не видел, чтобы Китай передавал Москве оружие для использования на Украине, но в случае подобных поставок Пекин ждут последствия для экономики

Китай, хотя и призывает к мирным переговорам для решения конфликта Москвы и Киева, рассматривает возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в боевых действиях. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с выводами разведки. Ранее газета писала, что Вашингтон думает над тем, чтобы обнародовать разведданные.

Телеканал CNN также со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки, передает, что Китай допускает возможность отправить России беспилотники и боеприпасы. По их словам, Пекин еще не принял окончательного решения, но переговоры с Москвой продолжаются.

Der Spiegel накануне написал, что российская сторона ведет переговоры с китайским производителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о поставках как минимум 100 дронов к апрелю.

Президент США Джо Байден 24 февраля заявил, что в Вашингтоне пока не видят того, что Пекин поставляет России оружие. «Мы этого еще не видели. Я не ожидаю серьезной инициативы со стороны Китая по поставкам оружия России», — сказал он телеканалу АВС. Американский лидер пообещал, что Соединенные Штаты должным образом отреагируют в случае таких поставок. По словам Байдена, летом прошлого года он предупредил главу КНР Си Цзиньпина об экономических последствиях помощи России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также сказал, что у Киева нет фактов, подтверждающих намерения Пекина поставлять Москве вооружение.

Впервые о том, что Китай, по данным Вашингтона, «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он указал, что в летальную категорию входит целый ряд вещей, «от боеприпасов до оружия». Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк в свою очередь сказал, что Пекин публично призывает к урегулированию конфликта Москвы и Киева, но «в частном порядке» продолжает помогать России и «теперь приближается к тому, чтобы передать [Москве] летальную помощь».

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал заявление Блинкена «ложной информацией». В ведомстве заявили, что не примут попытки США угрожать российско-китайским отношениям. Министерство настаивает, что Пекин не обходит намеренно запреты и лишь поддерживает с Россией нормальные торговые отношения, а КНР не является стороной конфликта на Украине. Китай представил Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта из 12 пунктов, среди которых прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу КНР «высказыванием мыслей», а Байден посчитал, что он выгоден только России.