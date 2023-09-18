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«Ъ» узнал о дефиците дронов и комплектующих из-за ограничений Китая

«Ъ»: в России наблюдается дефицит дронов и комплектующих из-за ограничений Китая
Российские продавцы и производители дронов столкнулись с дефицитом аппаратов и комплектующих после ограничения Китаем экспорта беспилотников, пишет «Ъ». Цены на дроны поднимаются на 20%
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Введенные Китаем с 1 сентября ограничения на экспорт беспилотников привели к приостановке поставок комплектующих и дронов массой более 4 кг, в связи с этим российские ретейлеры и производители аппаратов столкнулись с дефицитом, сообщает опросивший участников рынка «Коммерсантъ».

В частности, наблюдается нехватка дронов, используемых в сельском хозяйстве, которые весят порядка 30–40 кг и не производятся в России в больших количествах. Собеседники издания отмечают, что запрет Китая экспортировать дроны, если они будут использоваться в военных целях, привел к приостановке поставок даже той продукции, которая не попадает под введенные ограничения.

Большинство крупных российских производителей беспилотников заверили «Ъ», что пополнили запасы деталей еще до вступления новых правил в силу. В одной из компаний уточнили, что сейчас ожидают «получения информации о поставках тепловизоров, на середину сентября понимания нет». Часть собеседников пояснили, что их поставщики сейчас пытаются приступить к получению лицензий.

Рассмотрение заявок и оформление документов, по оценкам источников издания, может занять от полугода до года, но уже есть те, кому это удалось. Разрешение выдается на шесть месяцев с правом продления, рассказал основатель представительства производителя сельхоздронов Jtilep в России Рамиль Шевохутдинов. По его словам, для ускорения процесса можно обратиться к посредникам из других стран, но в таком случае поставки оборудования будут вдвое дороже, а срок доставки больше на несколько недель.

Кроме того, ряд российских производителей дронов, работающих на иностранной компонентной базе, предупредили клиентов о подорожании как минимум на 20% в связи с изменением курса валют, рассказал гендиректор маркетплейса систем безопасности «Техключи.РФ» Тигран Исраелян.

Гендиректор «Транспорта будущего» (ТБ, структура производителя продуктов «Эфко») Юрий Козаренко отметил изменение работы с таможенными, казначейскими службами и банками Китая: «Пропускать стали гораздо сложнее, опасаясь как отмен поставок, так и возможных проверок».

Несколько собеседников издания заявили, что регуляторы, в частности Минпромторг, не участвуют в переговорах с китайской стороной и не способствуют налаживанию поставок. В Минпромторге «Ъ» не ответили.

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Ряд российских производителей и продавцов дронов отметили, что по мере исчерпания запасов надеются на возможность заказа на AliЕxpress, но гарантий их получения пока нет.

Также с трудностями столкнулись продавцы сельхозбеспилотников производства китайских компаний, которые ушли с российского и белорусского рынков, в частности DJI. Их продукцию в Россию завозят через Казахстан, однако, по словам трех продавцов, поставщики из республики уведомили их о прекращении отгрузок в связи с ужесточением контроля за продукцией двойного назначения.

Китай решил ограничить экспорт дронов и оборудования для производства беспилотников с целью «защиты национальной безопасности и интересов», заявили в Министерстве коммерции страны в конце июля. До этого Пекин ужесточал контроль за экспортом используемых в производстве микросхем металлов, которые применяются в том числе в военной промышленности. Это произошло после того, как США ограничили доступ Китая к некоторым технологиям, включая оборудование для производства микросхем.

В Вашингтоне не раз заявляли, что Пекин поставляет дроны Москве для использования в военных действиях, однако доказательств этого не приводили. Китай эти обвинения отвергал, называя необоснованными. В Кремле говорили, что Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
беспилотники дефицит Китай
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