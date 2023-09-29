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В Госдепе заявили о подготовке к возможному шатдауну правительства

Госдеп США заявил о подготовке к возможному шатдауну правительства с 1 октября

Госдепартамент США разрабатывает план на случай шатдауна правительства с 1 октября, сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер на брифинге. Его слова передает Reuters.

«Мы по-прежнему надеемся, что Конгресс выполнит свою работу и профинансирует правительство, но мы планируем действия на случай, если они этого не сделают», — сказал он.

В частности, Госдеп определит, какие структуры продолжат функционировать, поскольку их деятельность необходима для обеспечения национальной безопасности, а какие приостановят работу, отметил Миллер.

Возможный шатдаун повлияет также на Пентагон. В оборонном ведомстве заявили, что в случае шатдауна военные продолжат службу без оплаты, а большинство гражданских сотрудников отправятся в неоплачиваемые отпуска.

Конгресс США должен до конца сентября согласовать проект бюджета, хотя бы краткосрочный, в противном случае наступит шатдаун. С 1 октября в стране начинается новый финансовый год, и если финансирование к этой дате не согласуют, то федеральному правительству придется приостановить работу. В последний раз шатдаун в США случился при президенте Дональде Трампе в 2018 году.

Байден призывал республиканцев, которые контролируют палату представителей, принять меры для предотвращения шатдауна. Об обвинял спикера палаты представителей США Кевина Маккарти в отказе от соглашения по предотвращению потенциального дефолта США по госдолгу, которое включало ограничения на дискреционные расходы.

«Небольшая группа радикально настроенных республиканцев в палате представителей не хочет выполнять условия», — заявлял президент, подчеркивая, что приостановка работы правительства дорого обойдется американцам. По мнению Байдена, республиканцы запустили процедуру импичмента против него, чтобы устроить шатдаун.

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26 сентября сенат опубликовал законопроект о временном бюджете США до 17 ноября, в который вошла помощь Украине. Байден запрашивал у конгресса не $6 млрд, которые вошли в документ, а $24 млрд. В законопроекте также отсутствует положение о выделении средств на борьбу с мигрантами, с чем могут не согласиться республиканцы в палате представителей, писал Forbes.

Теги
Госдепартамент США шатдаун США
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